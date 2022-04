Maddie McCann : un suspect mis en examen 15 ans après

15 ans après sa disparition, Maddie McCann reste introuvable. En revanche, l’enquête avance et un nouveau suspect vient d’être mis en examen.

Près de 15 ans après la disparition de Madeleine McCann, voilà qu’un nouveau rebondissement vient d’être annoncé. En effet, un suspect a été mis en examen en Allemagne, sur demande de la justice portugaise. Une annonce confirmée ce jeudi soir le parquet de Portimao. Une annonce qui intervient après que la police allemande ait affirmé, dès 2020, avoir de preuves irréfutables que Maddie serait morte et que Christian B. violeur et pédophile multirécidiviste en serait le principal suspect. Ce dernier purge actuellement une peine de prison après avoir été reconnu coupable du meurtre d’une Américaine de 72 ans, alors qu’il se trouvait au Portugal, en 2005.

Madeleine McCann, dite Maddie, a disparu le 3 mai 2007. Elle se trouvait à Praia da Luz, en compagnie de ses parents et quelques amis où elle devait d’ailleurs célébrer son quatrième anniversaire. Sa disparition a choqué le monde entier, donnant lieu à une grande campagne internationale visant à la retrouver. On se souvient notamment des affiches de la jeune fille qui ont rapidement fait le tour du monde. L’affaire fut ensuite classée en 2008, après une enquête houleuse qui aura vu les parents être mis en examen avant d’être finalement blanchis par la justice quelque temps plus tard.

Le dossier a été rouvert cinq années après, après l’apparition de nouveaux éléments, expliquant que l’enquête a alors continué, avec une collaboration entre la justice anglaise, allemande et portugaise totalement inédite. Il aura fallu attendre juin 2020 pour que Christian Brunswick devienne le suspect idéal. Âgé de 43 ans, il était alors placé en détention à Kiel, dans le nord de l’Allemagne, pour une autre affaire. Selon l’enquête, ce dernier vivait au moment des faits, à quelques kilomètres seulement de là où Maddie McCann aurait disparu.