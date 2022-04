Bitcoin : il se fait voler 600.000 euros après un hack

Après un hack absolument improbable un homme a perdu tout ce qu’il possédait (en termes de cryptomonnaie). Comment ? À la suite d’un incroyable hack !

On le sait, la crypto-monnaie est un véritable far-west ou tous les coups sont permis. Récemment, un investisseur chevronné en a d’ailleurs fait les frais. En effet, sur Twitter, ce dernier a révélé comment il s’est fait avoir au point de perdre près de 600.000 euros à la suite d’un piratage d’iPhone extrêmement poussé. Domenic Iacovone, @revive_tom sur Twitter, conservait tous ses NFT dans un portefeuille numérique MetaMask. Cependant, grâce à un hack iCloud peu connu, des escrocs ont pu mettre la main sur l’intégralité de sa collection et donc le lui dérober. Sur Twitter, il a écrit : « Hé vous tous, voyons à quel point cette communauté peut être étonnante. On vient de me voler tout mon portefeuille. Je cherche toute l’aide que je peux obtenir. » Il a ensuite expliqué comment l’incident s’est produit.

Tout a commencé par un appel téléphonique d' »Apple », qu’il a d’abord soupçonné d’être une fraude. Il ignore ainsi l’appel à plusieurs reprises avant de remarquer que l’identifiant de l’appeleur était « Apple Inc ». Il a donc décidé de les rappeler. Se faisant passer pour un membre de l’équipe technique d’Apple, l’escroc a expliqué que le compte Apple de Domenic avait été compromis. Un code a alors été envoyé sur son téléphone afin de vérifier son identité. Deux secondes plus tard, tout son MetaMask était vidé. Selon Iacovone, les pirates ont obtenu sa « seed phrase », une phrase de 12 mots choisis au hasard permettant de récupérer un portefeuille crypto si jamais la personne venait à le perdre.

Les escrocs ont eu accès à iCloud après l’appel téléphonique et ont piqué sa phrase avant de vider la totalité de son compte – qui comprenait plusieurs NFT de la collection populaire Mutant Ape Yachting Club, ainsi que trois NFT de la collection Gutter Cat. Domenic a déversé sa fureur sur Twitter expliquant que MetaMask avait probablement stocké sa phrase quelque part, permettant donc aux hackeurs de « facilement » tout voler. « Vous pouvez désactiver les sauvegardes iCloud pour MetaMask spécifiquement en désactivant le commutateur ici : Paramètres > Profil > iCloud > Gérer le stockage > Sauvegardes. Si vous voulez éviter qu’iCloud ne vous surprenne avec des sauvegardes non demandées à l’avenir, vous pouvez désactiver cette fonction à l’adresse suivante : Réglages > Apple ID/iCloud > iCloud > Sauvegarde iCloud. »