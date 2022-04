Sexo : une étude sur la taille du sexe fait le buzz !

Une étude très sérieuse en dévoile davantage sur la taille moyenne du sexe masculin, par pays !

Vous vous demandiez, qui dans le monde, avait le plus grand pénis ? Malheureusement, nous n’avons pas un individu à vous présenter. En revanche, une récente étude est venue démontrer quel « pays » avait, en moyenne, la plus grande taille de pénis. C’est « From Mars », une pharmacie en ligne, qui a utilisé les données récoltées sur le net et auprès de ses clients pour mener une étude ultra-complète permettant de classer du premier au dernier, pas moins de 86 pays. Le pharmacien Navin Khosla, responsable de l’étude, a déclaré : « Que les gens soient préoccupés par la taille ou la forme, ou tout autre aspect d’ailleurs, la plupart d’entre nous se sont demandés à un moment ou à un autre si le nôtre était assez grand.«

« La taille du pénis peut avoir un impact massif sur la confiance et l’image de soi », a-t-il ajouté. Alors, quel est le pays qui a le mieux réussi ? Selon l’étude, les hommes de l’Équateur sont les mieux lotis, avec une taille moyenne de pénis de 17,61 cm en érection. En deuxième position, on trouve le Cameroun, avec une taille moyenne de 16,66cm, suivi de près par la Bolivie, avec 16,51cm, ce qui place l’Amérique du Sud en bonne position auprès des femmes. Le Soudan complète ce top 4 impressionnant avec 16,45cm, et enfin Haïti avec 16cm.

Bien sûr, il ne peut y avoir de plus grand sans plus petit. L’étude a révélé que les Cambodgiens ont le pénis le plus petit lorsqu’il est en érection, avec une longueur de seulement 10,03cm. Juste au-dessus, se trouve Taïwan, avec une taille moyenne de 10,7cm et les Philippines, avec 10,85 cm. Et la France dans tout ça ? Et bien figurez-vous que nous sommes plutôt bien placés, en onzième position ! En effet, l’étude révèle que la taille moyenne des « pénis français » serait de 15,74cm, juste derrière la Zambie et devant l’Angola !