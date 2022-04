USA : un vortex s’ouvre dans un lac !

Aux USA? un « vortex » s’est ouvert au coeur même d’un lac. La raison est toutefois bien connue et surtout, bien moins paranormale !

Le puits du Diable ? Le portail de l’Enfer ? Les surnoms ne manquent pas pour décrire ce « vortex » qui s’est ouvert il y a quelques années dans un grand lac situé au cœur même des États-Unis. Ce « tourbillon », de près de 23 mètres de large, s’est effectivement dévoilé au lac Berryessa, le plus grand lac du comté de Napa, en Californie. Lorsque le niveau de l’eau est trop élevé, l’excès d’eau est aspiré dans un énorme trou, créant un effet déconcertant que les locaux appellent le « Glory Hole ». Pour une image plus compréhensible, imaginez que vous êtes dans une immense baignoire et que ce trou se produit lorsque vous retirez le bouchon et que l’eau s’écoule.

Comme le souligne The Mirror, le trou a été une fois de plus repéré à la surface du lac, ce qui se produit lorsque l’eau monte au-dessus de 4,5 mètres. Ce n’est pas la première fois qu’un tel phénomène se produit (au même endroit). Avant cela, le trou s’est ouvert auparavant, en 2017 après un épisode de fortes pluies avant d’à nouveau se déclarer en 2019, ce qui a attiré d’innombrables curieux. Partageant des photos du phénomène sur Twitter, une femme a écrit : « C’est à environ 30 km de ma maison. On s’amuse à faire de la planche et à pêcher la truite. Même s’il est interdit aux bateaux, il reste inquiétant. »

Un phénomène à moitié naturel. En effet, ce vortex est dû à un énorme déversoir, qui a été construit comme alternative pour récupérer l’excédent d’eau au cours des années 50. L’idée était d’utiliser ce réservoir afin de contrôler les flux d’eau. Le vortex, lui, descend à plus de 61 mètres de profondeur. Bien évidemment, l’endroit est ultra-sécurisé ! La baignade y est strictement interdite, de même que la navigation de plaisance. Le vortex, lui, est entouré afin de bien signifier qu’il ne faut surtout pas s’y rendre. Avant la mise en place de ces mesures de sécurité, en 1997, une femme nommée Emily Schwalek a été tuée après avoir été aspirée dans le vortex.