Elon Musk : prêt à racheter Twitter pour 43 milliards

Elon Musk, bientôt le grand patron de Twitter ? Il a effectivement proposé une offre très sérieuse à hauteur de plusieurs millards de dollars.

Après PayPal, SpaceX, Tesla ou Neuralink et Hyperloop, Elon Musk serait-il prêt à se lancer dans une toute nouvelle aventure commerciale ? À en croire ses dernières déclarations, la réponse semble tendre vers le oui. En effet, le milliardaire d’origine sud-africaine et naturalisé américain a confirmé avoir fait une offre de près de 42 milliards de dollars afin de racheter Twitter, soit 54,20 dollars par action alors qu’elles en valent environ 45 à l’heure actuelle. Une annonce surprise quelques jours après que ce dernier soit entré au capitale de l’entreprise (il a actuellement 9.2% de la société).

Dans une lettre adressée au président de Twitter, Bret Taylor, Musk a déclaré : « Depuis que j’ai investi, je me rends compte que l’entreprise ne pourra ni prospérer ni servir cet impératif sociétal sous sa forme actuelle. Twitter doit être transformé en société privée. Mon offre est ma meilleure et dernière offre et si elle n’est pas acceptée, je devrai reconsidérer ma position en tant qu’actionnaire. » a-t-il expliqué, laissant planer le doute sur la suite de sa collaboration avec l’entreprise… Mais pourquoi racheter Twitter et en détenir l’entièreté ? Musk a plusieurs projets derrière la tête.

En effet, il a récemment suggéré de transformer le siège de Twitter à San Francisco en un centre d’accueil pour sans-abri. Il a également proposé de rendre le service moins cher, d’interdire la publicité et même d’offrir la possibilité de payer en crypto-monnaie, lui qui est un fervent défenseur du Dogecoin. Quoi qu’il advienne de cette proposition, qui fera forcément réfléchir les actionnaires (mais qui ne devrait pas aboutir) il s’agit là d’un véritable coup de semonce. Dans le cas ou Twitter passerait sous le joug de Musk, il y a fort à parier que de nombreux changements pourraient rapidement survenir.