eSport : tendance qui ne va jamais fléchir

L’eSport, abréviation de « sports électroniques », transforme les jeux en ligne en un sport de spectateurs. L’expérience est similaire à celle d’un événement sportif professionnel, sauf qu’au lieu d’assister à un événement physique, les spectateurs regardent des joueurs vidéo s’affronter dans un environnement virtuel. Tout comme les fans de sports traditionnels apprécient de voir les meilleurs athlètes au sommet de leur art, il en va de même pour ceux qui regardent les meilleurs joueurs de jeux vidéo s’affronter.

En quoi consiste l’eSport ?

Cette industrie comprend non seulement les jeux sportifs traditionnels comme NBA2K et FIFA, mais aussi – et surtout – des jeux comme League of Legends, Counter-Strike, Paris sportif en ligne et Dota. Comme nous le verrons plus loin, les joueurs individuels peuvent soit s’enregistrer en streaming pour gagner de l’argent, soit rejoindre des entités plus importantes pour se disputer de gros prix. Les joueurs peuvent dialoguer avec leurs fans de diverses manières, notamment par le biais des réseaux sociaux, des plateformes de diffusion en direct et en personne lors des tournois. De l’autre côté, les fans peuvent regarder et suivre leurs équipes préférées s’affronter dans des tournois régionaux et mondiaux. De nombreux sites web technologiques, des services, des événements, des plates-formes d’analyse et un important capital d’investissement entourent cet écosystème qui continue à se développer.

En outre, alors que les sports traditionnels ont des limites physiques et spatiales, les sports électroniques sont plus rapides et évolutifs en raison de leur dépendance à l’égard des plateformes numériques. Par exemple, il serait impossible de faire du basket-ball un sport à 100 contre 100, car un terrain ne pourrait pas accueillir 200 joueurs. En revanche, dans les sports électroniques, il est possible de créer de nouveaux jeux dont la dynamique, les variations et les joueurs sont infiniment évolutifs. En effet, un nouvel épisode ou une mise à jour d’une franchise de jeu établie peut avoir des implications considérables. Ainsi, lors de la sortie de Call of Duty : Ghosts en 2013, les joueurs et les spectateurs ont dû faire la transition depuis la version 2012 en apprenant douze nouvelles cartes multijoueurs. Lorsque des mises à jour sont publiées pour des jeux établis, cela entraîne une courbe d’apprentissage massive, car la dynamique et les stratégies de jeu peuvent évoluer de façon spectaculaire.

Quels sont les jeux d’eSports les plus populaires ?

Bien que le classement réel des jeux d’eSports les plus populaires change légèrement d’un mois à l’autre, les dix jeux les plus regardés sur les sites de streaming dominants restent constants. À l’heure actuelle, League of Legends reste l’eSport le plus regardé au monde. Il convient également de noter, pour ceux qui sont moins familiers avec les sports électroniques, que les jeux les plus populaires ne sont pas des jeux vidéo traditionnels liés au sport, comme Madden ou FIFA. Les genres d’eSports les plus convoités sont plutôt les arènes de combat en ligne multijoueurs (où un joueur contrôle un seul personnage dans une équipe qui doit détruire le bâtiment principal de l’équipe adverse), la stratégie en temps réel (où un joueur construit une armée pour dominer une carte) ou les jeux de tir à la première personne (où les joueurs prennent part à une fusillade sur une carte).