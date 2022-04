Breaking Bad : un nouveau spin-off de prévu ?

Un nouveau spin off peut-il avoir lieu sur Breaking Bad ? La réponse semble pointée vers le oui, avec Gus Fringe en tête d’affiche !

Alors que les héros de Breaking Bad s’apprêtent à revenir le temps d’un épisode dans la série « Better Call Saul », voilà qu’un nouveau spinf off pourrait bien avoir lieu. Mais sur qui, cette fois-ci ? Sur Gus Fringe ! Âgé de 63 ans, Giancarlo Esposito, qui sera lui aussi de la partie pour le dernier épisode de la série centré sur Saul, l’avocat véreux, semble ne pas être totalement prêt à quitter son personnage. Interrogé sur le tournage, l’acteur a déclaré avoir été particulièrement ému lors de ses derniers jours sur le plateau de Better Call Saul, mais il a ajouté que c’est l’un des créateurs de la série, Vince Gilligan, qui a fait allusion à un possible spin-off.

Il a déclaré : « Les derniers jours du tournage, je suis en train de pleurer et de regarder par-dessus mon épaule et j’entends Vince dire : « On ne sait jamais ». Et donc, j’ai ressenti qu’il était possible de mettre en place quelque chose afin de témoigner de la montée de Gus. » Esposito a également reconnu que, bien qu’il y ait de nombreuses questions sans réponse sur la vie de Fringe, une nouvelle série fournirait une backstory au personnage, en fouillant dans sa vie passée et son éducation aisée pourrait bien être un véritable hit.

« Je pense qu’il serait intéressant de savoir d’où il vient. J’ai l’impression qu’il vient d’une famille très riche, qu’il a eu l’occasion de diriger, non seulement la famille, mais aussi le gouvernement d’un autre pays« , a-t-il déclaré. Le charisme, la stature ou encore l’intelligence Fringe ont passionné énormément de monde. Reste qu’il semble difficile de savoir quand le tournage aura lieu. Esposito est bien pris (The Boys, The Mandalorian) alors que Gilligan lui, envisage de faire un break dans l’univers Breaking Bad afin de se concentrer sur autre chose. Dans quelques années en revanche, tout est bien possible !