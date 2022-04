Suède : ouverture d’un musée à selfies !

Découvrez le premier musée à selfies de Suède ! Un musée ou vous êtes la seule et unique oeuvre d’art !

Vous n’aimez pas l’art, la culture et donc les musées ? Ce nouvel établissement en Suède pourrait changer la donne et votre façon de voir les choses. En effet, un musée à selfies d’un nouveau genre a ouvert ses portes du côté de Solna, à côté de Stockholm, la capitale suédoise. Dans ce musée, l’œuvre d’art : c’est vous et rien ni personne d’autre. « Aujourd’hui, tout le monde peut s’improviser influenceur, alors nous voulons créer un endroit pour que les gens soient des influenceurs et créent leur contenu », a expliqué à l’AFP Sofia Makiniemi, l’une des responsables des lieux, ajoutant que les visiteurs étaient libres de laisser part à leurs idées créatives.

Au programme ? Une première « Salle émoji » qui est remplie de ballons et autres petites balles bleues et jaunes. Vous pouvez également vous jeter et vous enfouir dans les bâtons de mousse de couleur rose bonbon dans la salle « Côte d’Azur ». Bien entendu, une salle avec des néons et une salle avec une immense balançoire ont également été créées. En tout et pour tout, ce sont une dizaine de différentes salles à thèmes qui ont été créées pour que les visiteurs puissent totalement se faire plaisir, sans se faire juger !

L’arrivée de ce type de musée n’est pas vraiment surprenante. En effet, deux espaces ont été inaugurés aux Pays-Bas. Face au succès fou de ces endroits, la Suède a donc décidé d’emboîter le pas. Bien entendu, face à la demande croissante, d’autres pays seraient prêts à se laisser tenter à commencer par l’Allemagne et… Dubaï. Forcément, le petit émirat risque de vite ouvrir sa propre structure. De nombreux influenceurs aiment s’y rendre de même que des internautes qui n’hésitent pas à poser, parfois dans de drôles de position, que ce soit en ville ou sur la plage. Au moins, tous auront un endroit spécialement dédié. Tout ça pour dire que le selfie n’est clairement pas prêt de disparaître…