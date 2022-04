BeBible : soyez payer à regarder des films pour adultes !

Soyez payer afin de regarder des films pour adultes grâce à au site internet BedBible. Une offre d’emploi qui ne manquera pas de susciter les envies !

Il semble acquis, pour absolument tout le monde, que regarder un film pour adulte à ses heures de travail est plutôt mal vu… Pour autant, près de 20% des gens dans le monde avouent se laisser tenter de temps à autre. Si vous êtes adeptes du genre, une société pourrait toutefois vous convenir. BedBible a annoncé vouloir payer des gens jusqu’à 20 dollars de l’heure (soit à peu près de15-20 euros) pour regarder des films X. L’objectif ? « Recueillir des informations et des données sur certains sujets, tels que les positions sexuelles, la durée, le nombre d’orgasmes, le rapport homme/femme, la répartition des couleurs de cheveux et la répartition des langues. » Ces informations seront ensuite utilisées afin de réaliser un « rapport approfondi sur les tendances/statistiques des vidéos pornographiques », indique Bedbible.com.

L’annonce a forcément suscité l’intérêt des internautes. « Vous voulez être payé pour regarder du porno ? Alors Bedbible.com a l’emploi idéal pour vous. Nous sommes en train de plonger dans les tenants et aboutissants du porno. Et nous avons besoin de votre aide pour y parvenir ! » Pour candidater, les personnes doivent être âgées de 21 ans minimum. Le poste, lui, est proposé à distance et est ouvert à absolument tout le monde. Que vous soyez en Suède, en France ou encore aux USA voire au Japon, vous pouvez donc proposer votre CV. Bref, le job de rêve pour les personnes bien implantées ou les digital nomads qui souhaitent se faire un petit billet supplémentaire.

Pour candidater, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site Bedbible.com, où il vous sera demandé de fournir quelques informations telles que votre nom, votre adresse électronique et votre statut professionnel actuel. Vous devrez également expliquer pourquoi vous devriez être choisi, en présentant tous vos avantages, vos qualités. Edwina Caito, créatrice de contenu en chef chez Bedbible, a déclaré « La pornographie est une industrie qui pèse des milliards de livres dans le monde, c’est pourquoi nous avons eu l’idée d’en apprendre davantage à travers des exemples concrets. »