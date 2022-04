Logan Paul s’est rendu au WWE avec une carte Pokemon de 4millions d’euros environ autour du cou. Une scène surréaliste qui a fait jaser sur les réseaux sociaux.

Le 2 avril dernier avait lieu le Wrestlemania. Vous savez, ces combats de catch aux USA ! Pour l’occasion, Logan Paul s’est présenté sur place, avec un collier comportant une carte Pokémon d’une valeur de près de 5 millions d’euros ! Le Youtubeur a acheté la carte Pikachu Illustrator PSA Grade 10 à Dubaï en juillet dernier, battant ainsi le record de la carte Pokémon la plus chère vendue lors d’une vente privée après avoir déboursé la somme énorme de 5 275 000 $. Bien entendu, la posséder n’était clairement pas assez pour la star américaine qui n’a pas manqué de se pointer sur la scène de l’AT&T Stadium d’Arlington, au Texas avec sa carte autour du coup. Un cliché a été posté sur Instagram, afin d’immortaliser la scène qui est déjà devenue cultissime !

Sur le cliché, il porte une tenue jaune et noire et des lunettes de soleil noires, avec la carte Pokémon enfilée autour de son cou comme un collier. Beaucoup ont loué sa « tenue de malade ». Une autre personne a également affirmé que Paul ressemblait à un « chef de gymnase Pokémon ». Un drôle de compliment qui ne manquera pas de lui faire plaisir ! D’autres se sont davantage focalisés sur la carte Pokémon qui, il est vrai, est d’une incroyable rareté. Interrogé par le Guiness Book des records, Paul a déclaré : « Le Pikachu Illustrateur est l’une des cartes Pokémon les plus rares et les plus convoitées au monde. »

Le monde des cartes Pokémon est en pleine évolution et de plus en plus de personnes se passionnent pour le secteur. En effet, certaines cartes peuvent valoir une véritable fortune ! D’autres en revanche, très / trop communes, valent beaucoup moins. Cette carte Pikachu Illustrator PSA Grade 10 en est le parfait exemple. « Seules 39 cartes ont été distribuées aux gagnants du concours d’illustration en 1998, et il s’agissait d’un achat pour la seule carte au monde qui a reçu une note parfaite de ’10’. » La rareté, mais également l’êtes général expliquent pourquoi une carte coûte autant (ou peu) d’argent. C’est pourquoi, souvent, ces dernières sont placées dans des films en plastique protecteur.