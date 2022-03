Takeshi’s Castle : Amazon Prime confirme le reboot !

Amazon Prime a confirmé l’information : Takeshi’s Castle est sur le point de revenir ! Un reboot du jeu iconique des années 80 est attendu dans les mois à venir.

Grande nouvelle : Takeshi’s Castle est sur le point de revenir ! En effet, l’iconique jeu de télévision, diffusé sur le réseau terrestre Tokyo Broadcasting System (TBS) de 1986 à 1989, fera l’objet d’un reboot intitulé « Takeshi’s Castle Project« . Mais qui le rediffusera et quand ? Cette décision a été annoncée par les équipes de Prime Video (Amazon) et sera effective à partir de l’an prochain. 240 pays seront concernés par ces diffusions. Jeu iconique, Takeshi’s Castle a vite su s’imposer comme l’un des jeux de télévision les plus regardés et appréciés, grâce à ses jeux totalement improbables. À l’époque, ce jeu télévisé (non scénarisé) était animé par le célèbre comédien et présentateur japonais Takeshi Kitano alias Beat Takeshi.

Il jouait le rôle d’un comte qui possédait un château et proposait aux concurrents diverses tâches complexes avant de l’atteindre et l’affronter. Dans chaque épisode, il y avait un « Final Showdown« , qui n’était autre que l’affrontement final entre les joueurs et le boss. En France, le jeu a été rediffusé à diverses reprises, dont l’une des dernières fois, sur W9. À l’époque, il était présenté par Benjamin Morgaine et Vincent Desagnat. En Angleterre, le jeu a lui aussi eu droit à des reboots, de même qu’en Indonésie ou encore en Thaïlande. Ici, on ne sait pas où aura lieu le jeu, ni même qui en sera le présentateur.

Seule certitude, des moyens importants pourraient être mis sur la table afin de répondre aux attentes (très élevées) des joueurs. En effet, Takeshi’s Castle est un jeu qui a sa place au cœur même de la pop culture et s’y attaquer, c’est prendre le risque de ruiner ce formidable héritage. Le tournage devrait débuter dans les mois à venir, pour une diffusion début 2023. Une émission que tout le monde attend avec impatience. L’occasion de se replonger en enfance et de rire devant les jeux et défis loufoques auxquels les candidats auront probablement (du moins, tout le monde l’espère) le droit de participer !