Instagram annonce l’arrivée de 3 nouvelles fonctionnalités !

3 nouvelles fonctionnalités devraient bientôt débarquer et modifier grandement la face d’Instagram, permettant de mieux lutter contre d’autres grosses plateformes.

Instagram a annoncé de nouvelles fonctionnalités. En effet, le réseau social souhaite se « moderniser » afin de répondre au succès croissant de certaines applications, TikTok en tête. Selon certaines informations, ce sont 3 nouvelles fonctionnalités qui devraient voir le jour dans les mois, les semaines à venir, en plus du contrôle parental qui ne va pas tarder à arriver, voilà que les vocaux devraient faire leur apparition. En effet, en plus de pouvoir répondre par message ou mettre des emojis, il sera bientôt possible d’utiliser sa voix pour envoyer un ou plusieurs messages. Pour cela, un bouton devrait faire son apparition au milieu des stories. Vous n’aurez plus qu’à appuyer dessus pour dicter votre message.

Seconde nouveauté, le QR Code. Désormais valeur sûre, qui permet de scanner un menu, un pass sanitaire et d’autres choses, le QR Code pourrait débarquer, mais pas dans n’importe quel. Les influenceurs ont tendance à partager des publis dans leurs stories. Pour les amener sur d’autres terrains, Instagram pourrait rapidement adopter cette technologie. Il suffirait de flasher le code pour tomber directement sur la publi. Un outil plutôt adapté aux influenceurs donc, qui souhaite se faire de la publicité via n’importe quelle méthode. Mais ce n’est pas tout. Loin de là même, Instagram semble prêt à faire la guerre à ceux qui souhaitent lui faire de l’ombre.

Enfin, face à la concurrence de TikTok, Instagram a décidé de passer à la vitesse supérieure concernant les vidéos. Un mode plein écran devrait bientôt arriver, permettant de scroller ses stories, ses publis, ses vidéos. En d’autres termes, les utilisateurs pourront suivre toutes les actualités d’un seul coup. Innovante, cette interface pourrait donc changer pas mal de choses. Pour le moment, aucune date n’a été annoncée, mais une chose semble acquise, les changements, c’est pour bientôt. Les utilisateurs doivent donc se préparer à un grand ménage, une grande mise à jour !