Oscars 2022 : Will Smith gifle Chris Rock !

Au cours des Oscars 2022, Will Smith a créer la grande surprise en allant gifler Chris Rock qui a fait une blague sur sa femme.

Moment de sidération totale aux Oscars 2022. En effet, Chris Rock était à la présentation et se lançait dans l’un de ses nombreux sketches lorsqu’une personne s’est levée, s’est approchée de lui et l’a giflé. Cette personne, c’était Will Smith ! Tout le monde pouvait penser qu’il s’agissait d’une blague, d’un événement écrit à l’avance, mais finalement, il s’est avéré que non. Mais pourquoi cela ? Chris Rock a en fait fait une plaisanterie sur la coiffure de Jada Pinkett Smith. Cette dernière souffre effectivement de calvitie. Face à cette attaque, Will Smith est monté sur scène et a frappé l’acteur avant de revenir sur son siège en lançant « Garde le nom de ma femme hors de ta putain de bouche ». C’est alors que tout le monde a compris qu’il ne s’agissait pas d’un moment écrit et que cette réaction était bien voulue.

Durant la coupure publicitaire, Denzel Washington, en lice pour La tragédie de Macbeth, et Tyler Perry ont tenté de calmer Will Smith et de le réconforter. Chose absolument incroyable, Will Smith était en lice pour et a d’ailleurs remporté un prix, celui le plus convoité, celui de meilleur acteur. Revenant sur scène, il a tenté de s’excuser comme il le pouvait, les larmes aux yeux. » Je veux m’excuser auprès de l’Académie « des Oscars, a-t-il lancé en pleurs. » L’amour vous fait faire des choses folles « , a-t-il ajouté, le visage couvert de larmes. De son côté, Chris Rock a quelque peu… Subi.

Sur scène, il a tenté de répondre à l’acteur, lui lançant » Wow. Wow. Will Smith vient de me démonter la tête. C’était une blague sur A Armes égales « , en référence à un film de Ridley Scott, sorti en 1997, ans lequel Demi Moore joue avec le crâne rasé. Réussissant tant bien que mal à terminer son sketch, l’acteur sera ensuite remplacé quelques instants. Sur les réseaux sociaux, la scène a été très bizarrement vécue, certains comprenant que la situation de Will Smith (en privé) peut être très compliquée à vivre et que même si certaines choses sont drôles, d’autres le sont un peu moins. D’autres, en revanche, rappellent que nous sommes en capacité et que nous devons rire de tout, de fait ce geste de violence n’est pas pardonnable.