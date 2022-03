TikTok : il se fait ramasser après une blague ratée

Voulant faire le buzz, un jeune TikTokeur s’est retrouvé dans une situation bien pénible. Résultat ? Un plaquage au sol après une blague ratée.

Parfois, vouloir faire du buzz a du mauvais. En effet, un influenceur s’est retrouvé en difficulté après qu’il ait tenté de faire une blague à un individu qui, visiblement, n’était pas du genre à vouloir se laisser faire. Connu sous le nom de jaykindafunny8 – ou plus simplement sous le nom de « Jay » – le jeune homme a décidé de se rendre dans une quincaillerie. L’objectif ? Créer des vidéos qui pourraient bien lui permettre de faire le buzz, lui rapporter du clic / des vues et, in fine, lui permettre de développer sa communauté. Malheureusement, ce dernier a choisi la mauvaise cible. Si la vidéo a fait le buzz, la scène elle, est d’une rare tristesse.

En effet, nous pouvons voir Jay, sur ses images, soulever un tuyau de PVC avant de l’utiliser comme un mégaphone. Résultat ? Le jeune influenceur a été soulevé et jeter au sol par un type qui faisait bien 2 têtes de plus que lui. Rapidement, Jay s’est mis à crier qu’il ne s’agissait que d’une simple blague et qu’il ne voulait rien faire de mal. La vidéo est depuis devenue virale sur de nombreuses plateformes de médias sociaux, accumulant des millions de vues et laissant l’Internet divisé sur le headlockeur de Home Depot. En effet, bien qu’il s’agisse d’une réaction assez violente, de nombreuses personnes ont félicité le client, par ailleurs un garde du corps au quotidien, d’avoir donné au TikToker sa revanche.

« C’est ce qui devrait arriver à toutes les personnes qui filment des vidéos de farces et attrapes« , a commenté un certain Daniel sur Twitter. « Toucher quelqu’un sans permission est une agression. Le gamin a commencé. Le vieux l’a terminé », a écrit une seconde personne. D’autres en revanche ont estimé que la réaction était peut-être un peu excessive. « Un homme fait un bruit fort et l’autre le plaque au sol et la moitié des gens dans les commentaires considèrent que c’est une réponse acceptable ? C’est de la folie. » La morale ? Bien choisir ses victimes potentielles ! Bien que cela ne veuille rien dire, il faudrait plutôt éviter les grands gaillards !