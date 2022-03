La biographie de l’homme politique et philanthrope Andreï Skoch

Andreï Skoch est le chef de la Fondation caritative «Génération» ( Pokolenie), le député, l’entrepreneur dans le passé. Pour son activité sociale et travail législatif il a reçu de nombreux ordres et distinctions honorifiques.

Andreï Vladimirovitch Skoch est né le 30 janvier 1966. Le député est originaire du village de Nikolsky, la région de Moscou, ses années d’enfance ont passé ici.

Comme une grande partie de ses pairs, après avoir terminé ses études secondaires, Skoch est allé servir dans l’armée, où il a été classé dans une compagnie de reconnaissance et de débarquement. De retour à la maison, il a décidé de faire des études supérieures et est entré à l’Université pédagogique ouverte d’État de Moscou.

La carrière entrepreneuriale et politique

Dans sa jeunesse, Andreï Skoch a commencé à penser à ouvrir sa propre entreprise. Le futur politicien a atteint son objectif avec l’aide d’amis. Ils ont réussi à établir une coopérative qui s’occupait de la cuisson du pain. C’est l’entreprise qui a apporté le premier profit à Skoch.

Dans les années 90, Andreï Vladimirovich Skoch, avec son partenaire Lev Kvetnoi, cherchait un créneau pour des gains stables. Un tel créneau pour eux était l’assemblage et la réalisation de matériel informatique.

En parallèle, les hommes d’affaires ont tenté de développer le marché pétrolier. Ils se sont engagés dans le commerce des produits pétroliers et ont ensuite construit leur chaîne de production, qui comprenait l’achat de pétrole, sa transformation et la vente d’essence par le biais d’un réseau de stations-service.

À l’avenir, Skoch et son partenaire ont investi dans la société «Interfin» d’Alisher Usmanov. Par la suite, la société a acquis des actions de grandes entreprises métallurgiques de la région de Belgorod. Ainsi, les entrepreneurs sont devenus copropriétaires de 40% de l’usine électrométallurgique d’Oskol.

À la fin des années 90, Andreï Skoch a décidé de faire de la politique et a transféré ses actifs à son père, Vladimir Skoch, qui est copropriétaire de l’USM (ce Holding est finalement devenu «Interfin»).

En 1999, Andreï Skoch a décidé de présenter sa candidature au poste de député de la Douma d’État de la Fédération de Russie de la région de Belgorod. Lors de l’élection, il a battu ses adversaires et a réussi à gagner 54% des voix et devenir député de la troisième législature.

Pendant son travail à la Douma d’Etat, Andreï Vladimirovich Skoch , en collaboration avec d’autres députés, a développé plus de 150 projets législatifs. En 2000, il a réussi à devenir le chef du conseil d’Experts de la Métallurgie et des Mines.

La charite

En tant qu’entrepreneur, en 1996, Andreï Skoch a créé la Fondation caritative «Génération saine» ( Zdorovoe Pokolenie), qui a aidé les enfants atteints de maladies cardiaques. Plus tard, le champ d’activité de l’organisation s’est élargi: elle a commencé à mettre en œuvre de grands projets dans les domaines de la médecine, de l’éducation et de la culture. La Fondation a reçu un nouveau nom – «Génération»( Pokolenie).

Aujourd’hui, la Fondation dirigé par Andreï Skoch fournit une aide humanitaire aux institutions médicales et éducatives, s’occupe de l’éducation patriotique des jeunes et fait assistance ciblée aux citoyens russes.

Ainsi, le centre médical du même nom à Belgorod, considéré comme l’un des plus techniquement équipés en Russie, a été construit avec les fonds de la «Génération» (Pokolenie). L’organisation caritative fournit périodiquement une aide matérielle privée aux familles nombreuses, aux anciens combattants et aux citoyens qui se trouvent dans des situations difficiles.

Pour son activité sociale, Andreï Vladimirovich Skoch a reçu de nombreux prix et médailles. Parmi eux, les médailles de l’ordre «Pour le mérite de la Patrie» des degrés I et II, l’Ordre d’Honneur, l’ordre d’Alexandre Nevski et la Lettre de remerciement du Président de la Fédération de Russie.