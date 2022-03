Angleterre : il construit un tunnel et un bunker en 2 ans !

En Angleterre, un homme a construit (durant 2 ans) un tunnel ainsi qu’un bunker en dessous sa maison simplement pour éviter la pluie.

On le sait, en Angleterre, le temps n’est pas forcément le plus agréable au monde. Généralement, en ces périodes-là, la plupart des gens se blottissent sous leur couette le temps d’un épisode de leur série favorite sur Netflix. Mais un homme, un Youtubeur de 42 ans a eu l’idée absolument incroyable de se créer un tunnel entre les différentes parties de sa maison et son extérieur (établi) afin d’éviter le pire : sortir et être mouillé. Colin Furze a passé deux ans à construire un tunnel souterrain entre sa maison et son abri. Travaillant tous les jours pendant des mois, l’inventeur de 42 ans a sorti trois tonnes et demie de gravats du sous-sol de son jardin.

S’exprimant sur ce projet titanesque, le Youtubeur a déclaré : « C’est l’un des projets dont on parle le plus sur ma chaîne. « C’est un projet très cool, tout le monde aime l’idée de creuser des tunnels. Je réalise les projets que les gens veulent vraiment faire, mais n’ont pas le temps ou l’argent pour les réaliser. » a-t-il notamment expliqué avant de continuer, « J’ai beaucoup de chance, car il est plus rapide d’ouvrir ma porte arrière et de marcher jusqu’à mon hangar, mais c’est beaucoup plus amusant d’utiliser un tunnel souterrain et cela signifie que vous n’êtes pas mouillé s’il pleut. »

Les travaux ont commencé en novembre 2018, Colin ne travaillant que lorsque ses voisins étaient sortis, afin qu’ils ne soient pas dérangés par le bruit. Après avoir creusé depuis sa cuisine et enlevé les gravats, il s’est ensuite attelé au tunnel – qui fait 1,2 m de large et 2 m de haut – en utilisant l’hydraulique pour se frayer un chemin jusqu’au hangar. Tout s’est fait à la main. Le tunnel passe sous son abri et son garage. S’il y allait trop fort, tout aurait bien pu s’écrouler ce qui aurait été franchement dommageable. Le tunnel terminé est plutôt agréable et lui permet d’avoir accès à n’importe à son abri sans avoir à sortir. Il a également construit un bunker avec une cuisine équipée, un évier, l’électricité (il a son propre générateur) et un stock de nourriture. Bref, la belle vie.