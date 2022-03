Cette nouvelle illusion d’optique agace internet !

Cette nouvelle illusion d’optique partagée sur les réseaux sociaux agace fortement internet. La raison ? Vous allez vite comprendre pourquoi !

Internet est fan de ce genre de choses. Combien de défis, d’illusions d’optique avons-nous vus passer ces dernières années ? La première, celle qui a lancé la chose, n’était autre que l’illusion d’optique avec la robe dorée / robe blanche. Depuis, nous en avons vu passer des dizaines. La dernière en date ? Une illusion d’optique au sujet d’une potentielle sirène. Le post a été partagé sur tous les réseaux sociaux avec une légende indiquant que ceux qui ont le cerveau droit verront un poisson, ceux qui ont le cerveau gauche verront une sirène. Cependant, la plupart des gens ont vu des animaux complètement différents, qui étaient tout sauf une sirène ou un poisson. Beaucoup de personnes (dont nous) ont vu un âne.

« Je vois un âne ou un phoque. Je ne vois pas de sirène ou de poisson. Qu’est-ce que ça fait de moi ? Un extraterrestre ? » a demandé un individu, avant de se rendre compte que pratiquement tout le monde se trouvait dans la même situation que lui. Beaucoup étaient d’accord pour dire que la figure illustrée était plus un âne/un phoque qu’un poisson/une sirène, et un utilisateur a noté : « J’ai vu un âne jusqu’à ce que je lise que certaines personnes voient un phoque, maintenant c’est les deux. En haut l’âne, en bas le phoque, ça dépend où je regarde ! » La solution finale ? Difficile de le savoir. Seule certitude, l’illusion d’optique aura eu le mérite de faire réagir pas mal de monde.

Les illusions d’optique sont liées aux propriétés des zones visuelles du cerveau et à la manière dont elles reçoivent l’information et la traite. Susana Martinez-Conde, de l’Institut neurologique Barrow en Arizona, a déclaré : « Une illusion est un phénomène dans lequel notre perception subjective ne correspond pas à la réalité physique du monde ». Si la plupart des illusions sont liées à la façon dont nous traitons les informations, certaines peuvent être dues aux propriétés de l’œil, comme les « flotteurs« , ces lignes ou points bizarres que certaines personnes voient dans leur vision. Quoi qu’il en soit, cette illusion est définitivement un âne et vous auriez tort de ne pas nous croire !