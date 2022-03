Elle tente de rejoindre l’Ukraine en Uber, depuis l’Angleterre !

En Angleterre, une jeune femme a décidé de tout tenter après quelques verres de trop, afin de rejoindre l’Ukraine… Quitte à prendre un Uber !

On le sait, la guerre en Ukraine est terrifiante, que ce soit pour nous, mais surtout pour les locaux ! Plus de 3 millions de personnes auraient déjà tenté de quitter le pays afin de rejoindre un endroit sain et sécurisé. Pour autant, tous ces individus ont besoin d’aide. C’est du moins ce qu’à dû se dire cette jeune Anglaise, Leoni Fildes, âgée de 34 ans. En effet, celle-ci a commandé un Uber depuis l’Angleterre afin de rejoindre l’Ukraine. Au total ? Près de 5.000 euros de course. Une décision toutefois prise à la volée puisque cette dernière a avoué avoir bu « quelques doubles gins roses » et « des shots de sambuca », avant de prendre cette improbable décision. Heureusement pour elle, lorsqu’elle a tenté de réserver le voyage de 5.000 euros environ, on lui a dit que ses fonds étaient insuffisants.

La mère de deux enfants, originaire de Worsley, dans le Grand Manchester, a déclaré qu’elle ne s’est souvenue de ses tentatives pour se rendre en Ukraine que le lendemain, lorsque sa banque l’a appelée, estimant que sa carte avait été utilisée frauduleusement, après que neuf tentatives de paiement de l’Uber aient été refusées. De son côté, Uber a déclaré qu’aucun voyage n’avait été enregistré et qu’il allait enquêter sur ce qui s’était passé. Interrogée, Leoni a dit : « J’étais sortie avec un de mes amis à Swinton. Nous avons eu une conversation sur la guerre en Ukraine. »

« C’était une conversation sur la guerre. Mon petit ami est dans l’armée et nous parlions de savoir s’il devait y aller. J’ai dit ‘s’il y va, j’y vais avec lui. Un verre de trop plus tard, nous essayions de trouver un taxi pour rentrer chez nous. On s’est dit ‘on va prendre un taxi et aller les aider’« . Quand l’alcool fait des ravages ! Pour rappel, entrer en Ukraine est certes possible, mais de toutes parts les recommandations sont unanimes, seules les personnes avec une réelle expérience militaire sont invitées à se rendre sur le terrain. Pour les autres, il est possible de soutenir les Ukrainiens à travers des dons humanitaires (dons financiers ou matériels).