Netflix va faire payer les comptes partagés !

Netflix a confirmé vouloir effectuer des tests afin de faire payer aux abonnés, les comptes partagés. Une nouvelle qui ne devrait ravir personne !

Sur Netflix, tout le monde le fait. De quoi parlons-nous ? Le partage de mot de passe, ni plus ni moins ! L’objectif est, effectivement, de faire baisser les coûts en partageant les abonnements. Malheureusement, cela coûte beaucoup à Netflix. Laxiste sur la question, probablement le temps de s’imposer dans le paysage, la plateforme américaine semble désormais soucieux de faire payer ces abonnés fantômes. Une série de mesures a ainsi été annoncée, des mesures qui pourraient tout faire changer. Aujourd’hui, la plateforme a donc lancé un test, avec pour objectif, de faire payer les titulaires d’un compte partagé, à régler un supplément pour que les autres utilisateurs puissent eux aussi utiliser la plateforme.

Pour le moment, seuls le Pérou ainsi que le Chili et le Costa Rica sont concernés. Il faut dire que Netflix est à la peine. L’entreprise perd environ 5 milliards d’euros à l’année à cause de cette pratique, ce qui a tendance également à faire chuter sa croissance. Le chiffre d’affaires n’augmente pas aussi vite que souhaité, les nouveaux abonnements ne s’enchaînent plus, résultant en une baisse du cours de son action. Mais rassurez-vous, le déploiement à l’international n’est pas prévu pour tout de suite et l’argent récolté sera réutilisé pour créer de nouvelles productions originales, améliorer le contenu, l’expérience utilisateur, etc…

Bref, l’utilisateur paie pour obtenir un service encore plus qualitatif que ce qu’il ne se fait déjà. Comme l’explique Chengyi Long, directeur produit et innovation chez Netflix, le partage illégal de comptes « impacte notre capacité à investir dans de nouveaux films et séries TV ». Il était donc important de réagir. Une nouvelle qui ne devrait toutefois pas ravir les utilisateurs qui ont déjà vu les tarifs augmenter au fur et à mesure, au fil des années. Aujourd’hui, il faut compter 17 euros en France pour un compte complet !