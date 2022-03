Ban d’Instagram : une influenceuse russe craque

En Russie, instagram a récemment été ban, poussant une influenceuse bien suivi, au bord des larmes. Une situation incroyable, qui a choqué les internautes.

En Russie, Instagram a récemment été banni par le président Poutine, en guise de réponse aux sanctions qui ont été imposées à son pays suite à la guerre en Ukraine. Une annonce qui a suscité l’émoi, notamment chez une influenceuse très connue. Il faut dire que depuis le 14 mars, 80 millions de russes n’ont plus accès à la plateforme de Meta. Une blogueuse russe, visiblement très émue, n’a d’ailleurs pas caché sa détresse. Dans une vidéo larmoyante postée sur Telegram, elle a déclaré : « Vous pensez toujours que pour moi, en tant que blogueuse Instagram, c’est une source de revenus ? Pour moi, c’est juste que c’est toute la vie. C’est l’âme. C’est celle avec laquelle je me réveille et m’endors, depuis 5 ans ! » Elle a conclu en disant aux followers qu’elle était dans les premières étapes du deuil.

Bien évidemment, cette sortie lui a valu de nombreuses réactions. En effet, beaucoup se sont moqués d’elle, estimant que la jeune femme n’avait clairement pas le sens des priorités. « De toute évidence, sa plus grande inquiétude en ce moment est qu’elle ne pourra pas poster des photos de nourriture dans les restaurants » pouvions-nous lire en commentaire sur les réseaux sociaux. Un autre était tellement surpris qu’il a émis l’hypothèse que la jeune femme n’était peut-être pas au courant de tout ce qu’il se passait en Ukraine et qu’elle était bien victime de censure. D’autres enfin, on tenu à la soutenir, « les Russes vont souffrir à cause de cette guerre folle. C’est une autre victime. »

Il y a quelques jours, le Kremlin a confirmé vouloir bloquer l’accès à Instagram, Facebook et autres outils appartenant à l’entreprise Meta, l’accusant de prendre « une décision sans précédent en autorisant la publication d’informations contenant des appels à la violence contre les citoyens russes ». Meta a également été qualifiée d' »organisation extrémiste » par le bureau du procureur général de Russie, qui espère la faire qualifier comme telle en vertu de la loi russe. Bref, la guerre est bel et bien déclarée entre le monde de la technologie et le pouvoir russe accentuant encore un peu plus la pression sur Poutine.