Bitcoin : où en est le monde de la cryptomonnaie ?

Où en est le Bitcoin et plus largement, le secteur de la cryptomonnaie ? Entre rêves, spéculation et réalité, on vous dit tout sur les dernières avancées !

Et si nous faisions un petit point Bitcoin ? Loin de nous l’idée de vous prodiguer des conseils en investissement, cependant il semble utile d’étudier et analyser la situation après que le BTC ait frôlé la barre de 70.000 dollars l’unité il y a quelques mois. Aujourd’hui, ce dernier s’échange aux alentours des 35-38.000 euros, bien loin de son pic de forme donc. En Inde, aux USA ou même en Europe, cette chute a entraîné de profonds dégâts. Certaines personnes ont perdu énormément d’argent. État de stress, perte d’appétit, de sommeil, beaucoup ont également perdu confiance en leur capacité à trader.« Je dors à peine trois à quatre heures par jour, ce qui m’amène à faire de graves erreurs sur le marché », explique-t-il. « J’ai également commencé à ressentir des douleurs au niveau des épaules et de la nuque en raison du stress constant » confirme Sandip, un jeune trader indien à Vice Media.

D’autres ont tenté de compenser les pertes avec d’autres investissements, qu’ils ont fini par perdre. Un Russe a confirmé avoir perdu plus de 131.000 euros. Les économies de toute une vie. « Je suis dans une sale situation financière et ce n’est pas la situation dans laquelle je voulais me trouver. Ça a ruiné mon monde et ma santé mentale, à tel point que j’ai fait une tentative de suicide. » Pour autant, certains économistes continuent d’être sur et certains que le Bitcoin et les cryptomonnaies finiront par prendre le dessus. Outre les nombreux investissements de grands groupes financiers, certains estiment que son adoption totale n’est plus qu’une question de quelques années.

Anthony Scaramucci, fondateur du groupe d’investissement Skybridge Capital estime que le BTC pourrait atteindre les 100.000 dollars cette année. La raison ? Les ETF Bitcoin qui pourraient propulser le cours. Bref, rien de vraiment sûr. Seule certitude, le minage du bitcoin coût cher et chauffe beaucoup ce qu’a décidé de mettre à profit une ville au Canada. La firme MintGreen, a développé une technique lui permettant de récupérer 96% de la chaleur gaspillée par le minage, qu’elle réinjecte aux ménages. Sa chaleur récupérée permet de chauffer 50.000 foyers et fournir de l’eau chaude à tout Lonsdale.