TikTok : 2 millions d’abonnés à 84 ans !

Sur les réseaux sociaux, TikTok en tête, une mamie de 84 ans ne cesse de faire le buzz avec ses vidéos insolites.

Qui a dit que les réseaux sociaux, ce n’était « que » pour les jeunes ? Depuis quelque temps, sur TikTok, une mamie de 84 ans ne cesse de faire le buzz. La raison ? Elle ne peut tout simplement plus s’en passer. Facile à comprendre, à utiliser, TikTok (qui a récemment décidé d’arrêter ses services en Russie, afin de contrer le pouvoir en place dans son offensive sur Kiev) s’est rapidement imposé comme étant l’une des applications les plus indispensables de votre smartphone. De fait, le réseau social ne cesse d’étendre son influence. Au point même de menacer désormais les indétrônables, Twitter, Facebook et Instagram !

Aujourd’hui, Andrée compte près de 2 millions d’abonnés. Plutôt moderne, cette mamie est franchement surprenante. Elle a d’ailleurs été interrogée par les équipes de BFM TV qui souhaitaient forcément en apprendre davantage sur le phénomène du moment. « On reçoit beaucoup de commentaires comme ‘mamie tu es trop belle’ ou ‘tu me fais penser à ma grand-mère’ », souligne Mathieu, son petit-fils. De son côté, Andrée savoure. « Ça prend beaucoup de temps, ça ne se fait pas comme ça, il faut réfléchir ». Malgré tout, Andrée reste cool face à la situation. Son objectif est simplement de partager ses recettes de cuisine à la jeune génération.

Autre point positif, son succès lui permet de faire passer ses messages. Il y a quelques jours avait lieu la fête des grands-mères. « C’est très important de communiquer avec ses petits enfants », explique-t-elle, invitant également les pus jeunes à passer un coup de fil à leur mamie pour leur souhaiter. « Bonne fête à toutes les grands-mères, je veux faire passer un message à tous les petits enfants s’ils voient cette vidéo, allez voir vos grands-parents, c’est hyper important parce que chaque moment est précieux ». Quand bienveillance, famille et réseaux sociaux se coordonnent, cela peut donner de jolis moments !