Un yacht russe à 800 millions d’euros a été saisi !

En Europe, la saisi d’incroyables biens, navires et yachts d’oligarques russes continue. Récemment, c’est un yacht de 800.000.000 d’euros qui a été pris.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les autorités européennes et américaines ont mis les petits plats dans les grands afin de faire plier le Kremlin. En s’attaquant à son économie, les pays de l’OTAN espèrent pousser la Russie à capituler, rendre les armes et arrêter une guerre à laquelle personne n’était préparé. Histoire d’enfoncer le clou, les pays ayant imposé des sanctions s’en sont également pris aux oligarques russes, ces grands magnats du pétrole, du gaz et des systèmes financiers… À commencer par Alisher Usmanov. Ce dernier, très proche de Vladimir Poutine, fait partie d’une liste de 26 individus qui ont vu leurs biens être saisis.

La déclaration de l’UE indique que les mesures restrictives prises à l’encontre des associés de Poutine comprennent « un gel des avoirs et une interdiction de mettre des fonds à la disposition des personnes et entités figurant sur la liste. Il est considéré comme l’un des hommes d’affaires-fonctionnaires de Russie, à qui l’on a confié le service des flux financiers, mais dont la position dépend de la volonté du président« , indique la déclaration. Son bien le plus précieux ? Un yacht de 820 millions de dollars, sur lequel travaillent 84 personnes à temps complet !

Sur ce yacht, on retrouve une salle de sport, un salon de beauté et de jolies piscines. Il s’agit du sixième navire de ce type, le plus long au monde. « Je pense que cette décision est injuste, et les raisons employées pour justifier les sanctions sont un ensemble d’allégations fausses et diffamatoires portant atteinte à mon honneur, à ma dignité et à ma réputation commerciale« , a déclaré Usmanov dans un papier, affirmant qu’il utiliserait tous les moyens légaux à sa disposition afin de récupérer son bien et laver son honneur. Pas sûr que l’Union européenne se laisse faire alors que les sanctions continuent de pleuvoir et que rien ne semble être en mesure d’arrêter la Russie.