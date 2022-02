Mort : révélations sur nos derniers instants

Une étude scientifique nous permet d’en apprendre un peu plus sur nos derniers instants et ce qu’il se passe juste après notre décès.

Mais que se passe-t-il au moment de la mort ? Cette question ne cesse de hanter les esprits et les scientifiques qui pourraient cependant avoir trouvé une réponse à cette question. En effet, ces derniers pensent avoir réussi à déterminer quelles pourraient être nos dernières pensées, juste avant de mourir. Comment ? Des chercheurs américains ont fait passer un électroencéphalogramme (EEG) à un homme de 87 ans qui souffrait d’épilepsie. Grâce à cette EEG, les chercheurs ont réussi à capter et mapper les ondes cérébrales d’un patient, 15 minutes seulement après sa mort par crise cardiaque. Une augmentation des ondes cérébrales, appelées « oscillations gamma« , a été détectée, ce qui confirme l’idée que la vie d’une personne « défile devant ses yeux« .

« En générant des oscillations impliquées dans la récupération de la mémoire, le cerveau pourrait jouer un dernier rappel des événements importants de la vie juste avant notre mort, similaire à ceux rapportés dans les expériences de mort imminente », confirme le Dr Ajmal Zemmar, également l’auteur principal de l’étude, publiée dans la revue Frontiers in Ageing Neuroscience. « Ces résultats remettent en question notre compréhension du moment exact où la vie prend fin et génèrent d’importantes questions ultérieures, comme celles liées au moment du don d’organes.«

Comme pour la plupart des études, l’équipe indique que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour fournir des affirmations plus concluantes. Il est également important de noter que les données portent sur une seule étude de cas et que le cerveau du patient avait déjà été endommagé par l’épilepsie. De fait, les scientifiques ne sont pas en mesure d’affirmer avec précision que cela pourrait se reproduire chez tout le monde. « Cette recherche pourrait nous apprendre quelque chose : bien que nos proches aient les yeux fermés et soient prêts à nous laisser reposer, leur cerveau est peut-être en train de rejouer certains des moments les plus agréables de leur vie », a ajouté le Dr Zemmar.