Déco 2022 : les tendances originales pour styliser son salon

Après plusieurs mois de confinement et une année passée en télétravail, votre salon, vous ne pouvez plus le voir en peinture. La nouvelle année tombe à pic car, avec elle, de nouvelles tendances font leur apparition et permettent d’apporter un vent de nouveauté à votre pièce à vivre. Envie de donner un coup de pep’s à votre intérieur ? Suivez le guide.

Ce qui va marquer l’année

Les formes arrondies

En 2022, plein phare sur les miroirs aux formes organiques et les assises moelleuses. Vous l’aurez compris, la tendance n’est plus aux formes géométriques. Les courbes adoucissent votre intérieur et lui apportent un côté apaisant et cocooning. Le mobilier se pare d’angles arrondis et de matières brutes à la finition imparfaite. Le point fort de cette tendance ? Elle s’adapte à tous les styles d’intérieur. Que vous aimiez les décors scandinaves, rétro, minimalistes ou contemporains, chacun pourra y trouver son compte. Exit les angles droits : tables basses, meubles de TV ou tables de salle à manger, on privilégie les formes envoûtantes. Des structures rondes et des matières douillettes, pour une convivialité maximale.

Le scandicraft, ou comment redonner du caractère à son intérieur

Ce n’est un secret pour personne : le style scandinave connaît un vrai succès depuis plusieurs années. Avec son mobilier épuré, ses couleurs pastel et ses matières naturelles, il séduit un grand nombre de familles qui n’hésitent pas à l’utiliser dans toutes les pièces de la maison. Mais, en 2022, la tendance nordique se réinvente : on parle maintenant de scandicraft, un mélange entre les mots scandinave et handicraft. Alors, quelles différences ? Le scandicraft conserve les mêmes bases que le scandinave avec des lignes épurées, du bois, des meubles fonctionnels et des tons lumineux. On ajoute à cela des pièces uniques issues de l’artisanat, des meubles chinés en brocante et du linge de maison respectueux de l’environnement. Un mélange des genres idéal pour un intérieur dans l’air du temps.

Le velours revient en force

Niveau matière, il n’y a pas de doute : le velours fait son grand retour et se décline dans toutes les pièces de la maison. Dans le salon, on mise sur un canapé en velours coloré, la pièce maîtresse si l’on veut donner un twist original. Si vous recherchez encore plus de douceur, optez pour de la laine bouclée. Un must pour une ambiance cosy.

Les couleurs stylées à adopter en 2022 dans son salon

Chaque année, les fans de déco attendent avec impatience la nomination de LA couleur de l’année. En 2022, c’est un bleu qui a été dévoilé : il s’agit du “Very Peri”, un bleu nuancé par des sous-tons rouges et violets. De quoi créer une ambiance à la fois rassurante et dynamique dans votre pièce à vivre.

Le vert kaki et le vert sauge font également partie des grands favoris pour l’année à venir. À la fois chic et casual, ces coloris proches de la nature ont l’avantage de s’intégrer facilement dans nos intérieurs. On n’hésite pas à les combiner avec des couleurs neutres (beige, blanc, gris, terracota) ou des tons un peu plus audacieux (rose, mandarine) selon l’envie.