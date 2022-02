Super Bowl : l’évènement restera dans les annales !

Le Super Bowl d’hier soir était exceptionnel, tant sur le terrain que lors de la mi-temps. En effet, pour beaucoup, le show restera comme le meilleur de l’histoire !

Hier soir, avait lieu le Superbowl. Cette finale du championnat de football américain opposait les Rams de Los Angeles aux Bengals de Cincinatti. L’occasion pour les supporteurs d’avoir droit à un match de folie furieuse. Le gros plus ? La mi-temps du superbowl qui, pour beaucoup, est directement entrée dans le top 3 des plus réussies… Voire peut-être même la place de show numéro un. Il faut dire que sur scène, se sont retrouvées d’énormes stars. Dr Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige et même 50 Cent, qui a littéralement surgi du plafond sans prévenir pour interpréter « In Da Club ».

Parmi les autres titres de la soirée ? « Lose Yourself », « Next Episode », « California Love », « Alright » ou encore « Family Affairs ». Bref, un spectacle absolument incroyable, également marqué par le « kneeling » d’Eminem. Ce dernier n’avait pas reçu l’autorisation de la NFL de poser le genou à terre en guise de protestation contre le racisme systémique, mais il a finalement décidé d’agir en ce sens, provoquant un véritable raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Un spectacle qui restera dans les annales et qui ne manquera pas de faire datte. Bonne chance aux prochains, qui auront pour mission de faire au moins aussi bien que ce soir !

« L’opportunité de me produire au Super Bowl Halftime Show, et de le faire dans mon propre jardin, sera l’une des plus grandes émotions de ma carrière, Je suis reconnaissant à JAY-Z, Roc Nation, la NFL et Pepsi ainsi qu’à Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar de se joindre à moi pour ce qui sera un moment culturel inoubliable. » a confirmé Dre, visiblement très heureux et très satisfait de la performance du soir. En France, le Superbowl était diffusé sur l’Équipe21. Ce match, très suivi aux USA, est même la performance télévisée la plus regardée au monde de l’année, raison pour laquelle les publicités y sont vendues à prix d’or. Bref, le Superbowl c’est l’image même des USA et de la démesure.