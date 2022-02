Tinder Swindler : toute la vérité sur l’escroc Tinder !

Simon Leviev, l’arnaqueur de Tinder, a récemment fait l’objet d’un documentaire diffusé sur Netflix. Passionnant et impressionnant.

Sur Netflix, le documentaire au sujet de l’arnaqueur de Tinder ne cesse de faire parler. Et pour cause, l’histoire est tout bonnement incroyable. Dévoilé le 2 février dernier, ce film raconte l’histoire de Simon Leviev, dont le vrai nom n’est autre que Shimon Hayut, et la façon dont il a usé de son charme pour voler des dizaines de millions de dollars à ses victimes. Ce dernier a passé de nombreuses années à parcourir le monde afin d’échapper aux autorités. Il était notamment recherché pour une série de crimes, dont la falsification et le vol. En fait, ce dernier séduisait des femmes via Tinder et leur faisait croire qu’il menait un train de vie très confortable.

Il se faisait notamment passer pour le fils d’un riche magnat du diamant. Au bout de quelques semaines, il faisait ensuite croire à certains problèmes, notamment à cause d’ennemis qui lui voudrait du mal. Pour sa sécurité, il ne pouvait donc plus utiliser sa carte bancaire. De fait il réclamait de l’argent à l’une de ses conquêtes Tinder, qu’il avait pris le soin (au préalable) de lui faire comprendre qu’ils étaient bien ensemble. Mais il ne trompera plus les femmes sur Tinder, car l’application a confirmé à Variety qu’il avait été banni.

Dans un communiqué, Tinder a déclaré : « Nous avons mené des enquêtes internes et pouvons confirmer que Simon Leviev n’est plus actif sur Tinder sous aucun de ses alias connus. » Pour rappel, Hayut a été arrêté mais non pas pour ses supposés vols. En effet, l’une de ses dernières conquêtes a réussi à le piéger et à le faire arrêter pour utilisation d’un faux passeport. Condamné à une peine de prison d’un an et demi environ, il ne passera que cinq mois derrière les barreaux avant de ressortir en tant qu’homme libre. Aujourd’hui, ce dernier mène un train de vie très confortable, correspondant à la façon dont il s’amusait avant d’être stoppé.