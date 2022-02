Apple annonce de très nombreuses nouveautés !

Apple a annoncé de très nombreuses nouveautés pour ses produits à venir. Découvrez lesquelles, dans la suite de ce contenu centré sur la firme de Cupertino !

La technologie avant vite, et bien. En effet, selon certaines informations, Apple envisage de prendre un nouveau virage innovant avec la sortie de son prochain iPhone. Connu pour sa proportion à surprendre les gens et à leur proposer des produits insolites, jamais-vu auparavant, Apple pourrait bien dévoiler le tout premier iPhone… Sans carte SIM. Une petite révolution donc, même si, à ce stade, rien n’a encore été officialisé. Cette carte SIM pourrait être remplacée par une « eSIM ». Pour faire simple, l’eSIM est un système de carte virtuelle. Elle prend la forme d’une petite pièce située dans le téléphone. Elle répond aux mêmes fonctions qu’une carte SIM classique. Rien de complètement dingue, si ce n’est que vous n’aurez probablement plus jamais de problème lié à cette pièce.

Apple est décidément au cœur des discussions ces derniers temps. En effet, la firme à la pomme a récemment annoncé l’arrivée de 37 nouveaux émojis, parmi lesquels on retrouvera… un pneu, une main de Fatma ou encore une boule disco et un émoji batterie faible. D’autres émojis, plus inclusifs, ont suscité le débat. Parmi ces derniers, on retrouve l’homme enceinte. Pour expliquer les raisons liées à cette décision, une page « Pourquoi y a-t-il un homme enceinte en émoji » a également été créée. Pas suffisant cependant, puisque sur les réseaux sociaux, c’est surtout l’incompréhension qui règne. Les commentaires, assez nombreux, font état d’une cancel culture et d’une inclusion qui vont beaucoup trop loin.

Dans tous les cas, Apple compte sur son prochain iPhone et la mise à jour iOS 15.4 pour continuer d’accroître sa position de leader sur le marché d’autant que son prochain smartphone pourra également permettre d’utiliser la reconnaissance faciale, avec masque ! Utile pour dévérouiller son iPhone et utiliser Apple Pay en temps de pandémie ou autre. Bref, les fonctionnalités utiles ne manquaient pas et ne manqueront toujours pas pour les adeptes des produits de la marque à la pomme.