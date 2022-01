Ligue 1 : quels clubs sont sous la menace d’une relégation ?

Alors que près de six mois ont passé depuis le lancement de la saison 2021-22 de Ligue 1, les dynamiques des différents clubs commencent à se préciser. Ainsi, on voit désormais plus clairement qui sont les favoris, mais aussi les clubs sous la menace d’une relégation. Alors, qui chutera en Ligue 2 à l’issue de cette saison ? A vos pronostics !

AS Saint-Etienne : le champion historique dans la tourmente

La page glorieuse des années 1960-70 serait-elle bel et bien terminée pour les Stéphanois ? Alors que le club ne décolle pas de la fin du classement, on peine presque à croire qu’il fut dix fois champion de France au fil de son histoire. Et pourtant, il n’y a pas si longtemps, le club obtenait encore de bons résultats. Ainsi, il a fini la saison 2017-18 à la septième place du championnat, pour atteindre la quatrième à la saison suivante. Mais en 2019-20, le club finit dix-septième du classement. Une fâcheuse dynamique qui se confirme en partie en 2020-21 lorsque le club enchaîne douze journées sans victoire.

Après un rachat et un changement d’entraîneur, le club ne semble pas reparti sur une plus belle lancée. D’autant plus que l’ASSE est désormais privée de supporters jusqu’à la fin de la saison. Après 19 saisons successives en Ligue 1, le club devra peut-être lui dire adieu en 2022. Mais il nous a habitués aux résultats en dents de scie, pour le meilleur comme pour le pire, et pourrait se redresser rapidement sous l’impulsion de son nouvel entraîneur.

Girondins de Bordeaux : une difficile dégringolade

La partie est-elle déjà perdue pour Bordeaux ? Tous les pronostics de Ligue 1 font en tout cas désormais le constat que la saison 2021-22 ne sera pas celle de la renaissance des Girondins. Malgré un beau regain de vitalité dans les années 2010, le club est depuis plusieurs saisons dans la tourmente.

Le récent rachat et changement d’entraîneur ne lui a pas encore laissé le temps de retrouver un équilibre durable. Actuellement avant-dernier du classement, le club a essuyé de lourdes défaites (18 en 21 matchs !) et plusieurs humiliations. La dernière en date ? La rupture avec leur sponsor, dont les taquineries n’étaient pas du meilleur effet sur le moral des Girondins.

FC Lorient : les Bretons sur la corde

Les Bretons de Lorient ont mis du temps à atteindre la Ligue 1, et leur place y est encore précaire. Resté longtemps amateur, le club a dû attendre 1998 pour faire sa première percée, le temps d’une saison, en Ligue 1. Après une nouvelle tentative en 2001, le club s’installe durablement en Ligue 1 de 2006 à 2017, pour y revenir en 2020. Saura-t-il s’y maintenir en 2021-22 ? Rien n’est encore joué.

De fait, la dernière victoire des Merlus remonte déjà à septembre. Leur récente défaite face à un LOSC en pleine forme a été particulièrement cinglante. Et il y a fort à parier que les prochains affrontements contre Lens, Monaco et Montpellier ne vont pas remonter le moral de Lorient.

Clermont Foot : déceptions en série

Après un début de saison en fanfare, le promu Clermontois semblait prêt à briller pour sa première saison en Ligue 1. Et pourtant, les coups d’éclat de Mohamed Bayo n’ont pas suffi à assurer une trajectoire équilibrée aux Auvergnats.

Malgré une détermination à toute épreuve qui a souvent surpris leurs adversaires, les hommes de Pascal Gastien enchaînent les coups durs. De quoi les maintenir dangereusement près de la dernière partie du classement…



ESTAC Troyes : un promu pas encore à l’abri

L’autre promu de cette saison connaît pour l’instant un destin un peu plus clément et se hisse actuellement à la 15e place du classement. La vingtième journée a d’ailleurs consacré sa victoire contre Montpellier, offrant un bol d’air mérité aux joueurs et un succès pour leur tout nouvel entraîneur. Sauront-ils poursuivre sur cette lancée ?

FC Metz : l’habitué de la Ligue 1

Avec 63 participations, Metz est l’un des clubs les plus fidèles à la Ligue 1, bien qu’il ait aussi connu plusieurs relégations. L’an passé, les Grenats ont réussi une belle performance qui les a hissés à la dixième place du classement. Cette saison se révèle pourtant plus difficile, d’autant que le club voit en ce début d’année par moins de sept de ses joueurs s’absenter pour participer à la CAN. Mais Metz a de la ressource, comme l’a prouvé sa récente victoire contre Reims.

Tandis que ces six clubs voient encore rôder la menace d’une relégation, les meilleures équipes de Ligue 2 aiguisent leurs crampons. La bataille est rude entre Toulouse, Ajaccio ou Sochaux qui comptent bien retrouver une place en première division.