La « Puff », une cigarette jetable goût bonbon qui cartonne chez les jeunes !

La cigarette électronique ne cesse de se réinventer pour séduire davantage les jeunes. Aujourd’hui, la « Puff » est la nouvelle tendance qui cartonne chez les ados. Le goût fruité et le design imitant les bonbons colorés font toute la singularité de cette cigarette électronique jetable. Elle fait actuellement fureur sur les réseaux sociaux, et son prix alléchant est une raison de plus qui incite les jeunes à l’adopter. Cet effet de mode est pourtant assez préoccupant car cette e-cigarette jetable contient pas mal de nicotine.

Des arômes envoûtants pour séduire les jeunes

La « Puff » devient une tendance incontournable chez les jeunes d’aujourd’hui. Et ce n’est pas étonnant si cette cigarette électronique a fini par attirer même les plus jeunes du collège.

Le marketing de lancement de cette e-cigarette a été pensé de manière stratégique pour captiver l’attention des jeunes et les inciter à la vapoter.

Elle reprend effectivement le design coloré d’un bonbon. Son prix qui va de 8 à 12 euros est également un des avantages de ce nouveau produit en vogue. Son achat peut se faire facilement sur des plateformes en ligne comme sur CigaretteElec.fr. Et son goût fruité donne envie de le vapoter régulièrement. En effet, la « Puff » est déclinée en différents arômes, tous aussi envoûtants les uns comme les autres : marshmallow, fruits rouges, litchi, pêche, citron, menthe…

Il faut pourtant rappeler que les cigarettes électroniques ne sont autorisées qu’au-delà des 18 ans. Mais apparemment, les bureaux de tabac ne semblent pas vérifier l’âge des consommateurs.

Une tendance promue sur les réseaux sociaux

Les jeunes d’aujourd’hui sont addicts aux réseaux sociaux. Rien de tel que ces plateformes pour promouvoir de nouvelles tendances. C’est alors sur TikTok que la « Puff » a été présentée par un groupe de jeunes garçons comme une bonne alternative aux cigarettes.

« Ouais c’est trop bon, on en achète tout le temps, c’est mieux que les clopes ». Ce post a alors lancé cet effet de mode de la cigarette bonbon jetable.

Une situation inquiétante pour les jeunes mineurs

Bien que la loi interdise le vapotage de cigarette électronique aux mineurs, ce sont surtout ces derniers qu’on voit fumer la « Puff ». Outre les mineurs, elle a également séduit les personnes non fumeuses. Pourtant, à la base, la e-cigarette est prévue pour le sevrage tabagique.

Il a été démontré que le vapotage de la « puff » peut rendre les mineurs dépendants. Tout simplement parce qu’elle contient 0.9 à 1.7% de nicotine. Ce qui peut poser un énorme problème.

Selon le docteur Loïc Josseran, président de l’Alliance Contre le tabac : « C’est un vrai piège. Très vite ça rend addict à la nicotine. Ce n’est pas tant et uniquement la teneur en nicotine, c’est la façon dont on va l’absorber. On est sur un produit sur lequel on va pouvoir tirer très fort très vite ».

Si la « puff » peut aider les fumeurs à abandonner la cigarette, elle présente un danger pour les jeunes mineurs qui risquent l’addiction.