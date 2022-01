TikTok : combien gagnent les influenceuses ?

Mais combien gagnent le plus grandes influenceuses TikTok ? En 2021, ces dernières ont récolté énormément d’argent. Découvrez combien.

On le sait, TikTok est une plateforme qui peut rapporter énormément d’argent. Mais à quel point ? Dans la suite de cet article, on vous présente les 5 influenceuses sur TikTok, qui ont gagné le plus d’argent en 2021. Au total, les grandes stars de TikTok auraient gagné 55,5 millions de dollars l’an dernier, ce qui n’est pas rien. Par rapport à 2020, cela représenterait d’ailleurs un boom de l’ordre de 200%. Parmi les plus riches ? Bella Poarch, Avani Gregg, les sœurs d’Amelio ou encore Kris Collins.

1. Charli D’Amelio

Charli d’Amelio, au sommet. Avec plus de 133 millions de followers, la jeune femme de 17 ans seulement a touché le pactole : 17.5 millions de dollars/ Il faut dire qu’elle travaille avec de nombreuses marques reconnues, comme Invasilign, Morphe ou encore Dunkin’ Donuts.

2. Dixie D’Amelio

Autre jeune femme a être plutôt bien lotie, Dixie D’Amelio. La jeune femme a touché par moins de 10 millions de dollars grâce à TikTok. En revanche, elle pourrait avoir touché beaucoup plus sur tout le reste, puisqu’elle travaille avec Hollister, Hulu ou encore Snapchat. Bref, son avenir semble assuré.

3. Addison Rae

Avec 8,5 millions de dollars de revenus et 86 millions d’abonnés sur TikTok, Addison Rae a su tirer son épingle du jeu. La voilà désormais à la 3eme place de notre classement. Outre TikTok, celle-ci est également passée sur les grands écrans puisqu’elle a joué dans « Il est trop bien », film diffusé sur Netflix. Un futur qui semble être assuré pour elle également.

4. Bella Poarch

Bella Poarch, suivie par 87 millions de personnes est âgée de 24 ans. Résultat net ? 5 millions de dollars. Ses autres projets ? La musique. La star de TikTok a vu son premier single se positionner à la 56ème place du classement pop de Billboard. Les réseaux sociaux permettent d’avoir une véritable force de frappe !

5. Kris Collins

Avec 4.75 millions de dollars, Kris Collins, ancienne coiffeuse à Vancouver, est désormais suivie par 42 millions de personnes. Après avoir contracté le covid, la jeune femme a décidé d’installer l’application… À raison !