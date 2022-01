Le cannabis, utile contre le covid-19 ?

Le cannabis peut-il être utile afin de lutter efficacement contre le covid-19 ? Selon certaines études, la réponse pourrait bien être oui. Un résultat à prendre avec des pincettes.

Le cannabis, remède miracle contre le covid-19 ? Une récente étude scientifique a permis de démontrer que certains composants du cannabis, pourraient être utiles dans la lutte contre la maladie. Bien sur, l’idée ici, n’est pas de fumer un joint, mais plutôt d’étudier et consommer une ou plusieurs molécules susceptibles de répondre aux besoins des malades. Enfin, des malades à venir, puisque certains composants pourraient bloquer l’entrée du virus dans les cellules et donc prévenir l’infection. Bien que nousdevons prendre ces résultats avec des pincettes, ils constituent une lecture intéressante.

L’étude a été publiée ce lundi dans le Journal of Natural Products. Celle-ci démontre que deux acides cannabinoïdes – l’acide cannabigérolique et l’acide cannabidinolique – peuvent se lier à la protéine de pointe du virus SARS-CoV-2 qui cause le Covid-19. Cela signifie que les gens pourraient être protégés contre les infections, car le virus ne peut pas pénétrer dans les cellules. Dans leur étude, les chercheurs ont découvert que « ces cannabinoïdes, isolés ou dans des extraits de chanvre, ont le potentiel de prévenir et de traiter l’infection par le SRAS-CoV-2. » notamment s’ils étaient pris par voie orale.

Ils ont également collaboré avec les chercheurs de l’Oregon Health and Science University. L’un d’entre eux a déclaré : « Ces acides cannabinoïdes sont abondants dans le chanvre et dans de nombreux extraits de chanvre. Ce ne sont pas des substances contrôlées comme le THC, l’ingrédient psychoactif de la marijuana, et ont un bon profil de sécurité chez l’homme. » En effet, on parle ici de CBGa et de CBDa, deux molécules bien connues puisque certains produits à base de CBD et de CBG sont en libre vente en France. Pour ces chercheurs, la combinaison entre vaccination et « traitement » à base de CBDa / CBGa pourrait renforcer le système immunitaire.