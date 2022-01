Un pêcheur aux prises avec un Grand Requin Blanc

En Nouvelle-Zélande, un pêcheur s’est retrouvé aux prises avec un Grand Requin Blanc, sans même le savoir. Une scène surréaliste.

En Nouvelle-Zélande, un pêcheur a eu l’improbable surprise de se battre avec un grand requin blanc. En effet, alors qu’il avait pour simple objectif de pêcher des alevins dans un site naturel local, Joel Gray est tombé, nez à nez, avec l’une des espèces les plus dangereuses présentes dans les mers. Chose improbable, ce n’est qu’après plusieurs minutes de lutte pour amener la bête que lui et d’autres témoins de la région ont réalisé qu’il s’agissait d’un grand blanc. Joel a déclaré à Stuff : « Nous sommes sortis la veille en kayak au même endroit. Je n’en ai jamais vu par ici, seulement des bébés requins-marteaux ou des baleiniers en bronze. Ce fut une expérience passionnante. »

Les gens étaient tous assez paniqués et émerveillés. En même temps certains s’y sont baignés il y a encore quelques-temps. Interrogés, ces locaux ont tout simplement expliqué qu’ils n’avaient jamais vu de Grand Blanc dans les environs. Jeune requin, ce dernier n’arrêtait pas de sortir hors de l’eau au moment de son incroyable lutte. S’il ne mesurait qu’un tiers de la taille d’un requin adulte, celui-ci était assez fort pour briser la ligne, s’enfuir et possiblement revenir dans les semaines, les mois à venir.

Clinton Duffy, expert marin du Département de la conservation de la Nouvelle-Zélande, a déclaré : « Si vous visitez l’océan, vous devez être un peu vigilant sur ce qui se passe autour de vous et nager là où il y a des patrouilles de sauvetage de surf, et ne pas nager ou plonger seul. » Quelques jours plus tard, le département de Clinton, a émis un avertissement suite aux récentes observations de requins. Requins tueurs, les Grands Blancs ont tué huit personnes dans le monde, l’an dernier. Le nombre d’attaques lui, atteint les 71 environ. Il faut dire qu’ils peuvent détecter des proies via une seule goutte de sang dans 100 litres d’eau.