Mafia : un homme retrouvé grâce à Google Maps !

En Espagne, un mafieux italien a été retrouvé après une cavale longue de 20 ans environ et ce, grâce à Google Maps !

Décidément, internet est incroyable. En effet, en Espagne, la police a pu attraper un homme de main de la mafia en fuite depuis 20 ans et tout cela grâce à Google Maps. Le meurtrier condamné, Gioacchino Gammino, a été miraculeusement repéré sur l’application du géant internet, devant une épicerie en Espagne. Selon The Telegraph, l’homme de 60 ans menait une vie tranquille dans la région et a trouvé du travail en tant que chef avant de créer son magasin de fruits et légumes. Utilisant un faux nom, une fausse histoire, l’individu a réussi à échapper à la police italienne, le temps de nombreuses années avant d’être vu dans la ville de Galapagar au nord de Madrid.

L’homme de main de la mafia, qui a changé son nom en Manuel, a été aperçu en train de discuter avec quelqu’un à l’extérieur du magasin du coin de la rue appelé El Huerto de Manu – Le jardin de Manu. La découverte a eu lieu alors que les enquêteurs travaillaient sur une enquête autour du restaurant voisin, le La Cuisine de Manu. Sur la page Facebook du restaurant, il y avait une photo du fugitif qui était vêtu de blancs de chef. Bien qu’il y ait 20 ans qu’il n’a pas été vu pour la dernière fois, une cicatrice distincte sur son visage est restée et les autorités ont pu confirmer l’identité de l’homme.

Au menu, il y avait ‘Cena Siciliana‘ – un souper sicilien, qui était peut-être une référence à sa vie passée. Gammino a été arrêté le 17 décembre et aurait été complètement déconcerté après avoir été attrapé. « Comment m’avez-vous trouvé? » aurait-il demandé à la police, avant d’ajouter : « Je n’ai même pas téléphoné à ma famille depuis 10 ans. » Le gangster sera envoyé dans une prison italienne pour purger une peine d’emprisonnement à perpétuité. Il a été reconnu coupable de divers crimes, allant du meurtre au trafic de drogue et à l’association mafieuse. Il faisait partie d’une famille mafieuse d’Agrigente en Sicile, qui était importante dans les années 1990.