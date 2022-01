Alaska : elle abandonne son bébé en pleine rue

En Alaska, une jeune maman a décidé d’abandonner son bébé en pleine rue expliquant qu’elle ne pouvait pas s’en occuper.

En Alaska, une incroyable découverte a été effectuée. En effet, un bébé a tout simplement été retrouvé sur le bord de la route peu avant les festivités du Nouvel An. Il aurait été abandonné dans une boîte en carton avec une note demandant de l’aide. Il était aux alentours de 14h lorsqu’une certaine Roxy Lane tombe sur le bambin. Une lettre l’accompagnait, sur laquelle on pouvait ainsi lire « S’il vous plaît, aidez-moi !!! Je suis né aujourd’hui le 31 décembre 2021 à 6 heures du matin. Je suis né 12 semaines avant terme. Mes parents et grands-parents n’ont ni nourriture ni argent pour m’élever. Ils n’ont JAMAIS voulu me faire ça. » Une lettre qui ne s’arrête pas là. En effet, on peut y lire « Ma mère est si triste de faire cela. S’il vous plaît, emmenez-moi et trouvez-moi une FAMILLE AIMANTE. Mes parents supplient quiconque me trouve. Je m’appelle Teshawn. »

Sur les réseaux sociaux, les commentaires se sont ensuite enchaînés. Roxy elle, a tenu à calmer le jeu, invitant les gens à ne surtout pas juger. « Elle (la maman) pourrait être dans une situation désespérée, se sentant abandonnée », ajoutant: « Nous ne savons pas. Il pourrait y avoir toute une histoire, derrière ces portes fermées. » La jeune femme a également appelé quiconque avait des informations sur le sujet à les communiquer ou à simplement confirmer que la mère allait bien. En effet, celle-ci doute que la famille puisse se permettre de l’emmener à l’hôpital. Il se pourrait donc que la maman ait besoin de soins médicaux.

Pour l’occasion, celle-ci a rappelé qu’existait aux USA, la loi Safe Haven. Cette loi empêche les parents d’être poursuivis s’ils décident d’abandonner leur enfant dans le but de les mettre en sécurité. « Il y a toujours un choix plus sûr et plus humain d’abandonner un bébé et vous n’aurez pas d’ennuis ni même à répondre à des questions difficiles. Emmenez le bébé dans une caserne de pompiers, une église ou un hôpital et ils s’en occuperont » a expliqué Roxy. L’enfant a été transporté vers un hôpital local et s’est avéré être en bonne santé. Reste à déterminer, désormais, ce qu’il adviendra de lui. La maman elle, reste recherchée, afin que des questions lui soient posées.