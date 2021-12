2022 : les prédictions de Baba Vanga

Pour 2022, la mystique Baba Vanga nous a réservé quelques prédictions qui n’annoncent absolument rien de bon.

Beaucoup estiment que 2022 sera leur année. Difficile de le reprocher aux gens, puisque depuis deux ans, ces derniers (nous y compris) traversent une vraie galère. Mais que nous réserve vraiment l’année prochaine ? Si l’on en croit le « Nostradamus des Balkans » Baba Vanga, la situation ne devrait pas être folichone. Pour ceux qui ne le savent pas, Vanga était un mystique bulgare aveugle qui prédisait les événements à venir. Décédée depuis 1996, celle-ci ne cesse de faire la une des médias puisqu’elle aurait prédit l’avenir, jusqu’en 5079, date à laquelle, selon elle, le monde tel que nous le connaissons actuellement prendra fin. Ses plus grands faits d’armes ? En 1989, cette dernière a expliqué que les États-Unis seraient frappés par deux « oiseaux d’acier » lors d’un attentat terroriste en 2001.

Selon le Huffington Post, d’autres événements majeurs auraient été prédits par Vanga, dont le tsunami en Thaïlande de 2004, la présidence de Barack Obama, l’éclatement de l’Union soviétique et la réunification de l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest, pour n’en nommer que quelques-uns. De toute évidence, il y a un vrai débat entre les spécialistes pour être sûr que tout cela soit bien vrai. Mais pour les voyants, Vanga est une vraie légende. Mais qu’en est-il de 2022 ? Entre tensions climatiques et sanitaires, le portrait ne fait pas beaucoup rêver.

Cette année, elle estime que plusieurs pays asiatiques et l’Australie seront frappés par d’intenses épisodes d’inondations. Compte tenu de la myriade de catastrophes naturelles que le monde a connues ces dernières années, cela semble tout à fait possible. Seconde surprise, un nouveau virus mortel. Un vieux virus sibérien, gelé, pourrait ressortir. Selon Vanga, certains pays et villes pourraient faire face à des pénuries d’eau potable. Il en va de même pour sa prédiction selon laquelle des essaims de criquets attaqueront les cultures et les parcelles agricoles, provoquant une immense famine en Inde.