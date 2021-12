Chine : découverte d’un oeuf de dinosaure exceptionnel

Un oeuf de dinosaure a été découvert en Chine. Une découverte exceptionnelle d’autant que ce dernier est particulièrement bien préservé.

En Chine, un embryon de dinosaure parfaitement conservé a été découvert dans un œuf fossilisé. Cet incroyable spécimen a été découvert du côté de Ganzhou, dans le sud du pays, et est l’un des embryons de dinosaures les plus complets jamais découverts. L’embryon a été nommé Baby Yingliang. Les chercheurs pensent qu’il a entre 72 et 66 millions d’années. Un vieux bébé donc. L’étude du squelette a conduit les chercheurs à conclure qu’il s’agissait d’un oviraptoridé, qui est essentiellement un type de dinosaure à deux pattes. L’œuf mesure 17 cm de long et 8 cm de large, et le squelette lui-même mesure 24 cm de long.

Baby Yingliang a été découvert pour la première fois dans le parc industriel de Shahe en 2000 et a été donné au musée d’histoire naturelle de la pierre de Yingliang, à Nan’an. Mais alors, pourquoi est-ce qu’on en entend parler que maintenant ? Tout simplement parce que l’œuf prenait de la poussière dans un entrepôt jusqu’en 2015, lorsqu’un membre du personnel a remarqué des os qui dépassaient de la coquille. Sentant que le contenu de l’œuf pourrait valoir la peine d’être exploré, les experts du musée ont contacté d’autres experts, basés à Birmingham. Ils viennent de publier une étude sur leurs découvertes. Fion Waisum Ma, co-premier auteur et doctorant à l’Université de Birmingham, a déclaré : « Les embryons de dinosaures sont parmi les fossiles les plus rares et la plupart d’entre eux sont incomplets avec les os disloqués. »

Peu de temps avant l’éclosion, les oiseaux sont connus pour adopter des postures de repli, dans lesquelles ils rentrent la tête sous leurs ailes. En cas de mauvaise éclosion, les embryons évitent donc de se couper et de potentiellement mourir. L’étude de Baby Yingliang – qui prend une pose similaire – suggère que ce comportement pourrait avoir évolué à partir des dinosaures il y a des dizaines ou des centaines de millions d’années. Le professeur Steve Brusatte de l’Université d’Édimbourg – qui faisait partie de l’équipe de recherche – a déclaré : « Ce petit dinosaure prénatal ressemble à un oisillon enroulé dans son œuf, ce qui est une preuve supplémentaire que de nombreuses caractéristiques des oiseaux d’aujourd’hui ont d’abord évolué chez leurs ancêtres dinosaures. »