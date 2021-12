Omicron : de nouveaux symptômes dévoilés

Le variant Omicron pourrait être moins dangereux que le Delta, même si de nouveaux symptômes directement associés viennent d’être dévoilés.

Partout dans le monde, le nombre de cas liés au nouveau variant du covid-19 OMICRON ne cesse d’augmenter. Encore assez méconnu, ce variant serait beaucoup plus contagieux que les précédents. Récemment, les médecins ont d’ailleurs tenu à mettre en garde contre certains de ses symptômes. Beaucoup de monde s’est habitué à des symptômes plutôt classiques, comme de la fièvre, de la toux, des maux de gorge, une perte de goût ou d’odorat. Mais récemment, les experts ont décidé de mettre en garde contre d’autres symptômes, plus méconnus, mais bien réels. Parmi ces derniers, des sueurs nocturnes.

Interrogé à la télévision, un médecin britannique, le Dr Khan a expliqué: « Les symptômes qui sortent d’Afrique du Sud par les médecins qui s’occupent des patients atteints d’Omicron montrent ces cinq nouveaux symptômes. Une gorge qui gratte, des douleurs musculaires légères, une fatigue extrême, une toux sèche et des sueurs nocturnes. Ce genre de sueurs nocturnes intenses où vous devrez peut-être vous lever et changer de vêtements. » Selon lui, il est important que tout le monde soit au courant de ces symptômes secondaires, qui permettent de mieux déterminer si l’on est possiblement porteur, ou non, de la maladie.

Il a également demandé que les nouveaux symptômes soient ajoutés aux différents sites des agences nationales de santé, notamment sur celui de la NHS, en Angleterre, ou le variant OMICRON circule avec virulence. « S’ils vont sur le site Web du NHS et disent que j’ai des sueurs nocturnes et que j’ai des douleurs musculaires, ils ne pourront peut-être pas réserver un test PCR. Nous avons donc besoin du site Web du NHS pour suivre ces symptômes. » Pour le moment, ces symptômes sont les seuls symptômes vraiment découverts. Avec le temps, de nouveaux pourraient être annoncés.