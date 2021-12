Luna Skye : drame après sa chirurgie esthétique

Où en est Luna Skye après son opération de chirurgie esthétique ratée ? La jeune femme se livre sur son état physique en mental.

Le monde de la téléréalité est un monde bien à part. En effet, bon nombre des jeunes femmes impliquées ont décidé de passer par la case chirurgie esthétique. Malheureusement, dans certains cas, la situation tourne au drame. Luna Skye fait partie de ces victimes. En effet, la jeune femme a décidé de se refaire faire les fesses à l’aide d’injections à l’acide hyaluroniques. L’idée était d’augmenter le volume de son fessier. Mais très rapidement, dès le lendemain, la jeune femme a commencé à ressentir d’intenses douleurs. Finalement, le verdict est tombé. La star de téléréalité a contracté une bactérie lors de ses injections. Une bactérie qui se propage progressivement dans son corps. Un constat qui lui a valu plusieurs allers et retours à l’hôpital. Elle qui vit aux États-Unis a donc été traitée sur place, à Los Angeles.

Mais là encore, la situation aurait tourné au drame. Un médecin aurait même tenté de l’opérer de force. D’autres auraient fait plusieurs erreurs qui auraient pu lui être fatales. Il semblerait même qu’elle soit en train de perdre tout espoir de guérison. « C’est un produit qu’on sait injecter mais qu’on ne sait pas retirer, ce n’est pas comme des implants. » a-t-elle confirmé sur ses réseaux sociaux. « C’est un nouveau produit et il n’y a jamais eu de cas où il fallait le retirer. Ils disent qu’il faut couper la fesse entièrement et gratter et refermer la fesse ».

La jeune femme a finalement été rapatriée en France, afin d’être prise en charge par le médecin qui lui a fait les injections. Un peu plus rassurée à l’idée d’être traitée dans l’Hexagone, la star des Marseillais reste dans un état psychologique franchement faible. « Désolée les amis pour mon absence depuis mon retour en France. Il y a des choses qui sont très dures à gérer psychologiquement et physiquement, auxquelles je ne m’attendais pas du tout. » a-t-elle ainsi lancé avant d’expliquer que finalement, cela n’avait rien à voir avec ses injections. Où en est donc la jeune femme ? Pour le moment, difficile de le savoir.