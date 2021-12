Cette étude sur les sieste va vous surprendre !

Une nouvelle étude menée sur la sieste risque de vous surprendre. Certaine personne en aurait tout simplement besoin à cause de leur génétique.

Pour les personnes actuellement en train de lire cet article, un bon café à la main : grande nouvelle ! En effet, certains d’entre nous sont nés pour faire la sieste. Vous ne nous croyez pas ? Une récente étude menée par les scientifiques du Massachusetts General Hospital (MGH) montre que certains individus ont besoin de plus de sommeil que d’autres et que certains d’entre nous sont tout simplement nés pour faire la sieste. Le Dr Hassan Dashti, au cœur de l’étude a déclaré: « La sieste est quelque peu controversée. Il était important d’essayer de démêler les voies biologiques qui contribuent à la raison pour laquelle nous faisons la sieste.«

Pour en arriver à cette affirmation, le médecin et ses équipes se sont basés sur l’analyse d’informations et de données génétiques de 452 633 personnes. En outre, il a été demandé aux participants à quelle fréquence ils faisaient la sieste pendant la journée (jamais / rarement, parfois ou habituellement). Les données récoltées ont démontré qu’il existait 123 régions du génome humain associées à la sieste, dont la plupart avaient déjà été associées à des personnes somnolentes. Mais en regardant plus profondément, les scientifiques ont découvert trois mécanismes potentiels de sieste.

Les deux premiers, « sommeil perturbé » et « éveil tôt le matin » reflétaient les personnes qui faisaient la sieste parce qu’elles n’avaient pas suffisamment dormi toute la nuit ou se réveillaient trop tôt. Mais e troisième groupe lui, était plus spécifique. Ses membres avaient simplement besoin de plus de sommeil, ce que l’on appelle la propension au sommeil. Le Dr Dashti a déclaré: « Cela nous indique que la sieste diurne est biologique et pas seulement un choix environnemental ou comportemental. » Cela s’expliquerait par des traits génétiques associés à l’hypertension artérielle ou à la production d’orexine, un neuropeptide lié à l’éveil. Une avancée dans la lutte contre les troubles du sommeil, notamment la narcolepsie et d’autres encore.