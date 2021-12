Covid-19 : ce qu’on sait du variant Omicron

Découvrez absolument tout ce qu’on sait du nouveau variant Omicron, les craintes et les espoirs autour de ce dernier, notamment au niveau de la vaccination.

Que sait-on du variant Omicron ? Pour le moment, pas énormément de choses. Celui qui serait apparu en Afrique du Sud a depuis déferlé sur une partie du reste du monde, laissant craindre le pire, un peu à l’instar de ce que nous avons vécu avec le variant Delta, qui lui, étai arrivé en Inde. Une première étude portant sur l’Omicron, semble toutefois démontre des résultats plutôt encourageants. S’il échappe quelque peu aux anticorps proposés par les vaccins, il reste clairement dans le champ d’action du vaccin Pfizer. Ainsi, avec deux ou trois doses, la protection offerte par le vaccin sera efficace. Suffisant pour prévenir les décès ainsi que les effets graves liés à la maladie.

Menée à l’Africa Health Research Institute à Durban, cette étude menée par les équipes d’Alex Sigal a été l’une des toutes premières à se pencher sur ce variant et ses actions, chez les personnes vaccinées. L’étude a été menée sur 12 personnes. Les premiers résultats restent toujours à être étudiés et à être analysés par l’ensemble de la communauté scientifique mais démontrent toutefois un véritable intérêt et surtout, une véritable attente de la part des équipes médicales, politiques et économistes du monde entier.

Sur les 12 patients, 6 n’ont jamais été touchés par le covid et ont été doublement vaccinés. Sur ces 6 personnes, la neutralisation des anticorps chute de 41%. Chez les autres, la neutralisation de la maladie est quasi-complète. C’est pour cette raison que les chercheurs estiment que les personnes ayant reçu trois doses pourraient bénéficier d’une protection relativement similaire à ce groupe. Cette dose de rappel améliore la production d’anticorps et la protection globale, de 35% en moyenne. De quoi pousser l’OMS à se montrer relativement optimiste quant aux chances de s’en sortir et ne pas subir une nouvelle vague destructrice.