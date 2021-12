Il licencie 900 personnes lors d’un call Zoom

Un patron d’entreprise a licencié pas moins de 900 personnes à l’occasion d’une réunion organisée sur Zoom.

Une réunion franchement difficile. En effet, c’est au cours d’un call organisé sur Zoom que le PDG d’une société a décidé de brutalement licencier pas moins de 900 de ses employés. Le pire dans tout ça ? Ce dernier leur a assuré qu’ils étaient si paresseux et improductifs qu’ils « volaient » leurs clients. Vishal Garg, 43 ans, est le PDG de la société de prêts hypothécaires en ligne Better.com, basée à New York. Mercredi dernier, il a organisé une réunion avec certains de ses collaborateurs pour leur annoncer qu’il souhaitait s’en séparer. « Ce n’est pas une nouvelle que vous allez vouloir entendre… Si vous êtes sur cet appel, vous êtes partie du groupe malchanceux qui est mis à pied. Votre emploi ici est résilié avec effet immédiat. » a-t-il lancé.

La scène elle, a été filmée avant d’être téléchargée sur les réseaux sociaux. De quoi provoquer la stupeur. Vishal lui, a bien tenté de se justifier. « Je viens à vous avec une mauvaise nouvelle. Le marché a changé, comme vous le savez, et nous devons évoluer avec lui pour survivre et, espérons-le, continuer à prospérer et à remplir notre mission. Mais finalement, c’est ma décision. Et je voulais que vous m’entendiez. Cela a été une décision vraiment, vraiment difficile à prendre. » Dans un article de blog publié quelque peu après l’annonce, le patron a également mis en avant certains problèmes de performance et de productivité.

« Vous savez, les gars, qu’au moins 250 des personnes licenciées travaillaient en moyenne 2 heures par jour tout en enregistrant 8 heures + par jour dans le système de paie ? Ils vous volaient et volaient nos clients qui paient les factures qui paient nos factures. » a-t-il affirmé, n’apportant toutefois aucune preuve à ses déclarations. Ce n’est pas la première fois qu’il s’en prend à ses collaborateurs. L’an dernier, Forbes a publié ses mails internes dans lesquels il accusait ses salariés d’être des dauphins un peu mou, qui avaient tendance à lui faire honte à cause de leur manque de productivité.