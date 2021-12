Koh-Lanta : dernières révélations sur cette saison 20

Cette saison de Koh-Lanta risque de laisser des traces. En effet, certaines épreuves emblématiques n’ont pas été diffusées quand certains candidats ont triché.

Cette saison de Koh-Lanta les légendes est en train de s’accélérer. Hier, nous avons ainsi eu le droit à l’un des derniers épisodes. La semaine prochaine aura ainsi lieu la course d’orientation, qui permettra de déterminer qui des candidats encore en lice aura sa place sur les poteaux. Pour autant, de nombreux téléspectateurs ont remarqué que certaines des épreuves cultes de l’émission n’étaient pas au programme, notamment celle de la dégustation. Interrogé sur le sujet, l’un des membres de l’équipe de production s’est expliqué. « Nous voulons chaque saison renouveler les épreuves, explique-t-il. Et si nous proposons un certain nombre de nouvelles épreuves, forcément, nous ne pouvons pas reconduire certaines épreuves emblématiques. »

Mais ce n’est pas tout. Il semblerait que sur place, il soit assez compliqué de trouver des plats, des produits assez immondes. « De plus, en Polynésie, il était également plus difficile de dénicher des mets pouvant constituer le menu d’une belle épreuve de dégustation », précise-t-il. Bref, cette épreuve n’a pas été mise au programme, mais on imagine qu’une autre tout aussi excellente l’a remplacé. Une saison au cours de laquelle un incident est survenu. Pour rappel, Teheiura a été accusé (et a reconnu) d’avoir demandé de la nourriture à certains pêcheurs qui passaient à proximité.

Une situation que Clémence a apprise assez tard. C’est le candidat emblématique du jeu qui le lui a avoué. La jolie brune a déclaré : « Par Teheiura lui-même, quand il est arrivé à la résidence du jury final. Je n’avais rien vu et rien entendu de tout cela et ça m’a énormément surprise venant de lui. C’est un homme sincère, honnête et ça ne lui ressemble pas du tout. J’ai aussi tout de suite vu à quel point il s’en voulait, et ça m’a vraiment fait de la peine. Mais ça prouve combien ce Koh-Lanta était difficile. »