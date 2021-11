Sexe : sa visioconférence vire au drame !

En Angleterre, une jeune femme participait à une visioconférence lorsqu’elle s’est rendue compte que sa bouteille de lubrifiant était juste derrière elle !

En Angleterre, une jeune femme a vécu l’horreur. Au cours de l’une de ses vidéoconférences organisée sur Zoom, avec sa manager, Nicki Faulkner s’est rendue compte qu’elle avait laissé un tube de lubrifiant de la marque Durex, juste derrière elle. C’est au bout de 15 minutes d’échange qu’elle s’en est rendue. En effet, la petite bouteille rouge se trouvait juste derrière elle. Très voyante, elle se trouvait juste au-dessus de son épaule. Horrifiée à l’idée que sa cheffe le remarque, la jeune femme de 32 ans s’est assise devant tentant tant bien que mal de cacher la réalité, 45 minutes durant. Travaillant au service des ressources humaines d’une grande entreprise, la jeune femme a toutefois admis qu’elle était « morte à l’intérieur » lorsqu’elle a réalisé son erreur, mais a été soulagée qu’on n’en parle pas.

« Environ 15 minutes après le début de l’appel, j’ai remarqué le lubrifiant sur l’étagère derrière moi, il était trop tard pour le déplacer. Mon manager saurait alors que je l’avais vu et cela attirerait plus l’attention sur lui. C’est l’un de ces tabous, je suis mort un peu à l’intérieur. C’était le lubrifiant de massage Durex. C’était vraiment évident – qu’est-ce que cela pouvait être d’autre ? Elle savait que j’étais au lit. Qu’aurais-je d’autre sur l’étagère derrière mon lit ? » La solution ? Ne plus faire de live depuis son lit, chose qui est trop risquée selon elle. La table de la cuisine fera l’affaire.

Normalement, la jeune femme travaille depuis le bureau. Mais sa semaine a été très compliquée, stressante. Résultat, elle souhaitait bosser depuis chez elle. « Je savais que j’avais un tête-à-tête avec mon responsable. J’ai reçu mon appel et je travaillais du lit. » Heureusement pour elle, il semblerait que sa manager n’ait rien vu. « Si elle l’avait vu, elle serait probablement aussi gênée de le mentionner que moi. » Elle a finalement pris la décision de raconter sa mésaventure, estimant qu’il s’agissait là, d’une scène vraiment improbable. Une manière de sensibiliser le reste du monde !