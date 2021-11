Mariée avec elle-même, elle divorce 3 mois plus tard !

Au Brésil une femme de 33 ans s’est mariée avec elle-même avant de mettre fin à son union après avoir trouvé le véritable amour !

Divorcer, c’est tout à fait possible. Heureusement d’ailleurs. En effet, il n’y a rien de mal à décider de divorcer de quelqu’un qui ne vous convient pas. Mais que se passe-t-il lorsque la personne dont vous divorcez n’est autre que… Vous-même ? Cette question, aussi insolite soit-elle, a le mérite d’être posée. La raison ? Nous sommes au mois de septembre lorsque Cris Galera, 33 ans, s’est mariée elle-même. 90 jours plus tard, celle-ci a finalement décidé d’arrêter les frais. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais le top model a reçu l’autorisation de se marier à elle-même, elle qui en avait marre de ne dépendre que d’un seul homme.

Mais voilà que la jeune femme a rencontré quelqu’un d’autre. « J’étais heureuse tant que ce premier mariage a duré. J’ai commencé à croire en l’amour au moment où j’ai rencontré quelqu’un de spécial. » lance-t-elle visiblement sûre d’elle. Se présentant comme une femme de caractère, Cris souhaitait montrer à tout le monde qu’elle était sûre d’elle. « J’ai atteint un point où j’ai mûri, j’ai réalisé que j’étais une femme forte et déterminée. J’ai toujours eu peur d’être seul, mais j’ai réalisé que j’avais besoin d’apprendre à me sentir bien dans ma peau. Quand c’est arrivé, j’ai décidé de le célébrer. »

Mais entre elle et elle-même, les choses semblent ne pas fonctionner. Si elle a posé en tenue de mariage dans une superbe robe blanche, devant l’une des quelques églises catholiques à Sao Paulo, au Brésil, celle-ci n’a pas supporté. Elle garde un bon souvenir de la cérémonie. « Je voulais mettre en valeur mes meilleurs traits, mes seins. Je portais un décolleté tueur. » Les près de 200.000 fans qu’elle a sur Instagram ne se sont pas privés pour se moquer d’elle… Ce qu’elle regrette sans vraiment y prêter attention. « J’ai décidé que je ne lirais plus les commentaires haineux. L’opinion des gens ne changera pas ce que je pense ni n’y ajoutera quoi que ce soit. »