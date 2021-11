USA : relâché après 43 ans d’une erreur judiciaire

Aux USA, un homme innocent a été relâché après avoir été condamné à 43 ans de prison

Âgé de 62 ans, Kevin Strickland va enfin être libéré de prison. Ce sexagénaire afro-américain a été condamné en 1979, à une peine de 43 ans de prison pour un triple meurtre qu’il n’a pas commis. Disculpé, remis en liberté, il a toujours affirmé son innocence. « Aucun indice matériel ne le liait au crime et il a été condamné uniquement sur la base du témoignage » d’une rescapée qui s’est ensuite rétractée, a relevé le juge James Welsh au cours de son verdict. À cela, s’ajoute le fait que 2 des 4 personnes ayant commis le meurtre l’aient mis hors de cause. Une décision historique et forcément très attendue pour celui qui aura passé une immense partie de sa vie derrière les barreaux, pour rien.

« La confiance du tribunal dans la condamnation de M. Strickland est tellement minée qu’elle ne peut pas tenir », a affirmé le juge en charge, demandant la libération immédiate de l’individu. 2.500 personnes ont été libérées suite à une erreur judiciaire, au cours de ces 30 dernières années. Celles-ci ont passé, en moyenne, 13.9 ans derrière les barreaux. « Justice est – enfin – rendue pour cet homme qui a tellement souffert de cette tragique erreur judiciaire », a affirmé le procureur du comté de Jackson, Jean Peters Baker.

La suite ? Kevin Strickland va devoir se reconstruire. Il a affirmé aux médias américains qu’il souhaitait se rendre sur la tombe de sa mère et surtout, voir l’océan. Lui qui n’a jamais vu la mer, souhaite profiter de l’occasion pour réaliser ses rêves. Problème, cela coûte cher. L’organisation Midwest Innocence Project a lancé un appel aux dons. Une campagne de financement participatif qui pourrait bien aider le sexagénaire à s’établir dans sa nouvelle vie. Après tant d’années passées en prison, on imagine qu’il aura beaucoup de choses à rattraper et surtout, besoin d’un peu d’argent pour se relancer.