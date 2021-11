Le cannabis médical, bientôt autorisé en France ?

En France, la grande consultation sur l’utilisation du cannabis à usage thérapeutique continue. Plus de 1.000 patients ont d’ores et déjà été traités.

Et de 1.000 patients ! En France, a débuté la grande concertation sur l’usage du cannabis médical. Pour rappel, celle-ci doit durer deux années. Ce sera l’occasion pour les pouvoirs publics et sanitaires, d’étudier le sujet et de déterminer si, oui ou non, le cannabis peut être utilisé de manière purement thérapeutique. Ce sont, en tout et pour tout, 3.000 personnes qui auront droit d’utiliser et tester des fleurs de cannabis ou encore des huiles à prendre par voie sublinguale ou par inhalation. En situation d’impasse thérapeutique, ces dernières peuvent ainsi se tourner vers ce type de solution qui devrait les aider à soulager certaines douleurs. Mais où en est-on réellement dans le processus ?

Lancée le 26 mars dernier par le ministre de la Santé, Olivier Véran, cette grande consultation sur l’utilisation du cannabis médical a longtemps été fustigée. Celle-ci était jugée bien trop restrictive. Aujourd’hui, elle s’ouvre de plus en plus et touche désormais 1.000 personnes. Ainsi, en sept mois, les médecins du service des soins palliatifs de nombreux hôpitaux en France accompagnent les patients en leur proposant de tester des fleurs de cannabis. Les têtes sont moulues avant d’être reversées dans le vaporisateur, puis consommées. Cette méthode d’administration est très rapide. Elle dévoile des effets immédiats.

À la fin de la séquence, d’ici un an, un an et demi, un rapport sera rendu par l’ANSM. Ce rapport servira de base pour déterminer si les patients peuvent, oui ou non, utiliser le cannabis médical. La France est en retard sur la question et un projet de loi, s’il devait y en avoir un, pourrait ne pas rendre légal l’utilisation du cannabis médical avant 2023 – 2025. Un vrai désaveu pour les patients qui tentent de comprendre pourquoi on ne les autorise pas à se soigner de la façon dont ils le souhaitent.