Ligue 1 : pourquoi tant de violences dans les stades ?

La violence est de plus en plus palpable dans les stades de Ligue 1. Mais que se passe-t-il pour que la situation soit tendue à ce point-là ?

​​Mais que se passe-t-il en ligue 1 ? Dimanche soir, au Parc OL (à Lyon), des supporters ont forcé l’arrêt de la rencontre opposant l’OL à l’OM après… 4 minutes de jeu. La raison ? Un homme a visé Dimitri Payet avec une bouteille d’eau. Celle-ci le percute en plein visage. Le capitaine olympien s’écroule par terre, provoquant alors la stupeur, l’interrogation et l’incompréhension de ses coéquipiers qui, rapidement, se ruent à son secours. Comble du comble, les supporteurs lyonnais décident de rajouter de l’huile sur le feu et se mettent à chanter durant de longues minutes « Payet, Payet, on t’enc… » pour raccompagner tous les joueurs aux vestiaires.

​​Rapidement, les gens se demandent si le match va reprendre. Le speaker lui annonce que oui. À 22h41, Rudy Buquet, l’arbitre de la rencontre, explique que non. Au micro de Prime Video, il s’explique « Ma décision sportive a toujours été de ne pas reprendre le match, mais il était évoqué des risques de troubles à l’ordre public qui ont été pris en compte dans un premier temps. » Jean-Michel Aulas lui n’était pas de cet avis-là, « On avait imaginé avec le préfet que le match puisse reprendre, et M. Buquet avait décidé cette reprise ce match »

​​La situation devient improbable lorsque, sur RMC Sport, Aulas et Riolo ont des mots plus hauts que l’autre. Les deux se qualifient de voyou, de chenapan. Mais qui est le vrai responsable ? Là encore, personne ne prend ses responsabilités. La préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes tire à boulets rouges sur la LFP. La ligue, elle, a rapidement décidé de réagir.« La Ligue regrette dans ces conditions la décision de reprise de la rencontre OL-OM par le préfet de région ». affirme-t-elle ensuite dans un tweet. Décidément, la situation en Ligue 1 devient difficile. Avant cet OM-OL, on avait déjà regretté les incidents observés lors de Nice-OM ou de Lille-Lens.