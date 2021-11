iPhone 14: les premières informations déjà révélées !

Les premières informations relatives à l’iPhone 14 viennent déjà d’être dévoilées sur YouTube alors que le 13 viens seulement d’être commercialisé !

Alors que l’iPhone 13 a été dévoilé il y a quelques semaines seulement, voilà qu’on en saurait déjà bien plus sur son successeur, l’iPhone 14 ! Les gens n’ont même pas le temps de profiter des performances du 13, que les rumeurs sur la suite se propagent déjà comme une traînée de poudre. Il faut dire que l’iPhone 13 est d’une rare qualité. Forcément, les amateurs du genre n’attendent qu’une seule chose : la suite (pour pouvoir s’amuser toujours plus). On pense notamment à la capacité de stockage qui a été revue à la hausse. On peut désormais stocker jusqu’à 1 To de données ! Au design épuré, présentant de nombreuses couleurs, le nouvel iPhone a vraiment de quoi surprendre. Imaginez donc ce que pourrait donner le prochain…

Selon certaines informations, Apple aurait décidé de supprimer l’encoche, vous savez, celle qui ravit les utilisateurs de l’iPhone 13 ! Selon Melty, Jon Prosser aurait récemment dévoilé un premier croquis pour le prochain smartphone, croquis sur lequel l’encoche n’existe plus. Difficile à comprendre, puisque celle-ci est nécessaire pour les capteurs Face ID. Rassurez-vous, il se pourrait que celle-ci pointe désormais vers l’intérieur. Mais ce n’est pas tout. En effet, l’iPhone 14 serait proposés en noir, en couleur bronz, or ou argent.

Selon les informations du Youtubeur, le prochain bijou signé Apple aura également trois objectifs photos. Il devrait aussi être proposé en format 6,1 à 6,7 pouces. Rien de bien sûr toutefois, puisque ces données n’ont jamais été dévoilées ou confirmées par Apple qui, comme vous l’imaginez, souhaite garder secret l’ensemble des informations relatives à ses prochaines sorties, secrètes et ce, pour le plus de temps possible. Il y a d’ailleurs fort à parier que de nouvelles réflexions soient en cours et que cet iPhone 14, s’il est déjà bien avancé, peut être modifié à tout moment.