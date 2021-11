Les lunettes connectées pour une expérience unique

Les lunettes connectées connaissent énormément de succès ces dernières années. Les grands acteurs de l’univers numérique ainsi que les grandes marques du secteur de la téléphonie se sont tous focalisés sur cette technologie innovante et révolutionnaire. Ces gadgets intelligents promettent une expérience unique pour leurs utilisateurs. Ils sont actuellement déclinés en différents modèles, avec des fonctions qui ne cessent d’évoluer. Tour d’horizon sur le sujet.

Les lunettes de réalité augmentée

La réalité augmentée s’impose progressivement dans de nombreux secteurs tels que le commerce, le tourisme, le jeu, les systèmes de navigation ou encore l’immobilier. Depuis plus d’une décennie, les dispositifs permettant de superposer le virtuel sur le monde réel se sont multipliés. Les lunettes de réalité augmentée sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Et celles Microsoft Hololens 2 font parties des plus haut de gamme. Elles sont d’une valeur sûre pour mener à bien des formations, des simulations ou des visualisations d’objets 3D réalistes. Faciles à prendre en main, via un réglage par la main, elles sont équipées d’un clavier virtuel, d’un système de reconnaissance vocale et de mains libres.

Les avantages des lunettes connectées

Aujourd’hui, les lunettes connectées sont accessibles au grand public et séduisent de plus en plus. Ce gadget multifonctionnel est décliné en différentes versions en fonction des besoins des utilisateurs. Il peut désormais remplacer plusieurs appareils à la fois pour simplifier la vie des utilisateurs.

Certains modèles, destinées à la vue, disposent de plusieurs capteurs pensés pour la sécurité. Ces derniers permettent aux lunettes de prévenir les pompiers ou le docteur soignant en cas de chute ou de malaise de l’utilisateur.

Mais elles peuvent également assurer d’autres fonctions liées au plaisir et à la praticité. Elles évitent aux usagers de devoir sortir leur téléphone à chaque fois, pour changer la musique ou recevoir un appel. En effet, elles sont de bonnes alternatives aux oreillettes et écouteurs. Le réglage du volume se fait très facilement via la branche des lunettes. Et ce n’est pas tout ! Elles sont également capables de filmer instantanément, sans que vous n’ayez à sortir votre smartphone de la poche.

Grâce à l’évolution de la technologie, les fonctions attribuées aux lunettes connectées ne cessent de se diversifier. Certaines versions permettent même d’obtenir des indications GPS à l’intérieur des verres. Elles fonctionnent exactement comme l’affichage sur le pare-brise d’une voiture, mais en version miniature.

Les experts dans le domaine ne comptent certainement pas en rester là, et resteront en quête d’innovations pour proposer des modèles toujours plus performants, pratiques et efficaces. D’ailleurs, certaines marques se penchent déjà sur la conception de lentilles de contact connectées.

Comme vous pouvez le constater, cet objet connecté révolutionnaire peut servir dans différentes situations. Il suffit de les porter au quotidien pour profiter de ses différentes fonctions. Écouter de la musique, recevoir les appels, filmer instantanément et se promener en toute sécurité devient un jeu d’enfant grâce à ce gadget. Les prix peuvent varier d’un modèle à un autre, tout comme les fonctionnalités des lunettes. Il est donc essentiel de définir vos besoins et votre budget avant de réaliser votre achat.